سياسة
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"لقاء مجاملة ".. وزير الخارجية الإيراني يلتقي نظيره السعودي في إسلام آباد
أعلنت إيران الاثنين، أن لقاء جمع وزير خارجيتها حسين أمير عبد اللهيان ونظيره السعودي الأمير فيصل بن فرحان، على هامش الاجتماع الطارئ لمنظمة التعاون الإسلامي في العاصمة الباكستانية إسلام آباد.
"لقاء مجاملة ".. وزير الخارجية الإيراني يلتقي نظيره السعودي في إسلام آباد
إيران تعلن عقد "لقاء مجاملة" بين وزير خارجيتها ونظيره السعودي في إسلام آباد / Reuters
20 ديسمبر 2021

التقى وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، نظيره السعودي الأمير فيصل بن فرحان، في العاصمة الباكستانية إسلام آباد، وذلك حسبما أعلنت الخارجية الإيرانية.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زاده في مؤتمر صحفي، إن وزيرَي خارجية إيران والسعودية عقدا اجتماعاً قصيراً على هامش الاجتماع الطارئ لمنظمة التعاون الإسلامي في إسلام آباد، وفقاً لما نقلته وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية (إرنا).

وذكر المتحدث باسم الخارجية الإيرانية أن اللقاء بين عبد اللهيان وفيصل بن فرحان كان "لقاء مجاملة عابراً"، حسب وكالة أنباء "فارس" الإيرانية.

وشارك وزير الخارجية السعودي الأحد في اجتماع لوزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي حول الوضع الإنساني في أفغانستان، الذي دعت إليه المملكة العربية السعودية باعتبارها رئيس القمة الإسلامية الحالية، واستضافته العاصمة الباكستانية إسلام آباد.

وبشأن المحادثات الإيرانية-السعودية، قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إن "المحادثات لم تشهد تطوراً، ما زلنا ننتظر ردّ الرياض، وبقدر ما يُبدُون هم من الجدية فنحن جاهزون للتقدم في المحادثات وأن نصل بها إلى تفاهمات على صعيد المنطقة والعلاقات الثنائية"، وأضاف: "التقدم في المحادثات رهن بجدية الطرف الآخر".

وتابع: "ندعو الرياض إلى سبل الحلّ السياسية والدبلوماسية وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى. الترتيبات الإقليمية الشاملة تتم عن طريق الاحترام المتبادل وتَفهُّم حقائق هذه الدول".

وبعد نحو 6 سنوات من قطع العلاقات الدبلوماسية بين الجانبين عقدت طهران والرياض عدة جولات من الحو ار المباشر بينهما، برعاية من الحكومة العراقية.

وكانت آخر تلك الجولات في سبتمبر/أيلول الماضي بمطار بغداد الدولي بين وزير الدولة للشؤون الخارجية السعودي عادل الجبير، وأمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي شمخاني، بحضور رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي.

كما أعلن الأردن في 13 ديسمبر/كانون الأول الجاري أنه استضاف جلسة حوار أمني بين السعودية وإيران في العاصمة عمَّان، ناقشت عدداً من القضايا الأمنية والتقنية وتعزيز الاستقرار الإقليمي.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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