سياسة
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صور | إعصار راي يستعر في الفلبين ويودي بحياة 375 شخصاً
تسبب الإعصار راي الذي يضرب الفلبين في مقتل 375 شخصاً، وقالت الشرطة في تصريحات صحفية، إن الإعصار تسبب أيضاً في "إصابة 500 شخص وفقدان 56 آخرين".
صور | إعصار راي يستعر في الفلبين ويودي بحياة 375 شخصاً
الإعصار مستمرّ / AFP
20 ديسمبر 2021

ارتفعت الاثنين حصيلة قتلى أقوى إعصار يضرب الفلبين هذا العام إلى 375.

وقالت الشرطة الفلبينية في تصريحات صحفية، إن الإعصار "راي" تسبب أيضاً في "إصابة 500 شخص وفقدان 56 آخرين".

وفي وقت سابق الاثنين أعلنت السلطات الفلبينية أن 208 أشخاص لقوا مصرعهم جراء الإعصار.

وأضافت أن إحصاءات الشرطة الوطنية رصدت إصابة 239 شخصاً وفقدان 52 آخرين.

وتسبب الإعصار "راي" في انقطاع الكهرباء والاتصالات في مقاطعات بأكملها، وأحدث دماراً واسع النطاق معظمه وسط الفلبين.

وترجّح الشرطة أن معظم الوفيات كانت بسبب الاصطدام بالأشجار المتساقطة والجدران المنهارة وغيرها من الحطام.

وتشير التقديرات الأولية إلى أن ما يقرب من 780 ألف شخص تأثروا بشكل أو بآخر بالإعصار.

وفي حين تتواصل جهود الإنقاذ والطوارئ، أعلنت الحكومة الفلبينية في بيان أنها "ستخصص 40 مليون دولار مساعدات لإيصال موادّ الإغاثة إلى الناس في المناطق المتضررة".

وضرب الإعصار "راي"، الذي صاحبته ليل الجمعة رياح بقوة 195 كلم في الساعة، مقاطعات الجزر الجنوبية والوسطى، حيث أُجلِيَ أكثر من 300 ألف شخص إلى بر الأمان في خطوة استباقية يقول المسؤولون إنها "ربما أنقذت كثيراً من الأرواح".

وفي المتوسط​​، يضرب نحو 20 عاصفة وإعصاراً كل عام الفلبين الواقعة في جنوب شرق آسيا.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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