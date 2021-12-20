سياسة
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الأردن.. السجن لـ11 مداناً في أكبر قضية تصنيع مخدرات منذ عقود
أصدرت محكمة أمن الدولة الأردنية الاثنين، أحكاماً أولية بالسجن لمدد تتراوح بين 5 و30 عاماً بحق 11 مداناً في قضية تصنيع موادّ مخدرة هي الكبرى في البلاد منذ عقود، حسب إعلام رسمي.
الأردن.. السجن لـ11 مداناً في أكبر قضية تصنيع مخدرات منذ عقود
محكمة أمن الدولة الأردنية تُدين 11 شخصاً في أكبر قضية تصنيع مخدرات منذ عقود / AFP
20 ديسمبر 2021

أصدرت محكمة أمن الدولة الأردنية الاثنين، أحكاماً أولية بالسجن لمدد تتراوح بين 5 و30 عاماً بحق 11 مداناً في قضية تصنيع موادّ مخدرة هي الكبرى في البلاد منذ عقود، حسب إعلام رسمي.

جاء ذلك في جلسة علنية عقدتها المحكمة للنطق بالحكم في القضية التي تعود إلى عام 2018، وفق وكالة الأنباء الرسمية (بترا).

وذكرت الوكالة أن المحكمة أدانت المتهمين بصناعة المخدرات والاتجار بها، وبينهم مدانون من جنسيات أجنبية (لم تحددها)، وقرّرَت سجن 6 منهم بالأشغال المؤقتة لـ30 عاماً.

أما بقية المدانين فقضت المحكمة بسجنهم بالأشغال المؤقتة لمدد تتراوح بين 5 و15 عاماً، وفق الوكالة.

وتُعَدّ هذه الأحكام قابلة للطعن أمام محكمة التمييز، أعلى سلطة قضائية في البلاد، خلال 30 يوماً من صدورها.

وتعود القضية إلى عام 2018، حين ألقى الأمن الأردني القبض على المتهمين الذين مارسوا صناعة المخدرات والاتجار بها لمدة 9 سنوات بدءاً من 2009.‎

مصدر:TRT عربي - وكالات
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