سياسة
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منظمة الصحة: المتحور أوميكرون ينتشر سريعاً ويصيب المطعمين بلقاحات كورونا
أكدت منظمة الصحة العالمية أن سلالة أوميكرون المتحورة من فيروس كورونا تنتشر أسرع من المتحور دلتا وتصيب المطعمين بالفعل ومن تعافوا من مرض كوفيد-19.
منظمة الصحة: المتحور أوميكرون ينتشر سريعاً ويصيب المطعمين بلقاحات كورونا
منظمة الصحة: المتحور أوميكرون ينتشر سريعاً ويصيب المطعمين بلقاحات كورونا / AA
20 ديسمبر 2021

قال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس الاثنين، إن سلالة أوميكرون المتحورة من فيروس كورونا تنتشر أسرع من المتحور دلتا وتصيب المطعمين بالفعل ومن تعافوا من مرض كوفيد-19.

وأضاف في إفادة للصحفيين في جنيف: "توجد الآن أدلة متسقة على أن أوميكرون ينتشر أسرع بكثير من المتحور دلتا.

"ومن المرجح أن يصيب الذين طُعّموا أو تعافوا من كوفيد-19".

وكان مستشار البيت الأبيض للأزمة الصحية أنتوني فاوتشي حذّر من خطورة متحور أوميكرون من فيروس كورونا، مشيراً إلى أنه "غير عادي وينتشر بسرعة مقلقة في جميع أنحاء العالم".

وقال فاوتشي في تصريحات أدلى بها الأحد إلى شبكة "CNN" الأمريكية: "هذا الفيروس غير عادي، وسنواجه أسابيع أو أشهراً صعبة مع دخولنا في عمق فصل الشتاء".

وأضاف أن المتحور أوميكرون "سيصبح المهيمن" من بين جميع متحورات فيروس كورونا خلال الفترة المقبلة.

وتابع: "عندما يكون لديك هذا المستوى من الهشاشة ويكون لديك فيروس مثل أوميكرون ينتشر بسرعة كبيرة، فمن المحتمل جداً أن نشهد في بعض أجزاء البلاد ضغطاً كبيراً على النظام الاستشفائي وكذلك على العاملين الصحيين".

ومنذ اكتشاف أوميكرون لأول مرة في جنوب إفريقيا أواخر نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، واصل المتحور الانتشار في أكثر من 70 دولة بالعالم، ووصفته منظمة الصحة العالمية بأنه "مثير للقلق".

وأعادت عدة دول تشديد القيود الرامية إلى الحد من انتشار جائحة كورونا على خلفية ظهور المتحور الجديد، وعلى رأسها هولندا التي فرضت مجدداً "إغلاقاً صارماً".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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