سياسة
2 دقيقة قراءة
"معاملة بالمثل".. روسيا تطرد دبلوماسيَّين ألمانيَّين اثنين
أمرت روسيا دبلوماسيين ألمانيين اثنين بمغادرة البلاد رداً على طرد مبعوثَيْن روسيَّيْن اثنين بعد حكم محكمة ألمانية ألقى باللوم على موسكو في مقتل رجل شيشاني في برلين قبل عامين.
"معاملة بالمثل".. روسيا تطرد دبلوماسيَّين ألمانيَّين اثنين
روسيا تأمر دبلوماسيين ألمانيين اثنين بمغادرة البلاد رداً على طرد مبعوثَين روسيّيْن اثنين / AA
20 ديسمبر 2021

أمرت روسيا دبلوماسيين ألمانيين اثنين بمغادرة البلاد رداً على طرد مبعوثَين روسيّيْن اثنين بعد حكم محكمة ألمانية ألقى باللوم على موسكو في مقتل رجل شيشاني في برلين قبل عامين.

ورفضت موسكو "بغضب" حكم محكمة برلين، واستدعت وزارة الخارجية الروسية السفير الألماني يوم الاثنين لإبلاغه بطرد الدبلوماسيين في ما وصفته بأنه "رد متماثل على القرار غير الودي الذي اتخذته الحكومة الألمانية".

وحذّرت الوزارة من أن روسيا ستواصل الرد بالمثل على أي "تحركات مواجهة محتملة من برلين".

وأدان قضاة محكمة برلين الإقليمية يوم الأربعاء فاديم كراسيكوف البالغ من العمر 56 عاماً بقتل زليمخان "تورنيك" خانجوشفيلي، وهو مواطن جورجي يبلغ من العمر 40 عاماً من أصل شيشاني.

وقضت بأن كراسيكوف تصرّف بناء على أوامر من السلطات الفيدرالية الروسية، التي زودته بهوية مزورة وجواز سفر مزور والموارد اللازمة لتنفيذ القتل.

وأثار الهجوم في وضح النهار بالقرب من حديقة كلاينر تيرغارتين ببرلين يوم 23 أغسطس/آب 2019 الغضب في برلين ودفع الحكومة الألمانية إلى طرد دبلوماسيين روسيين آخرين في ذلك الوقت، وهي خطوة ردت عليها روسيا بالمثل بسرعة.

وبعد قرار المحكمة، طردت ألمانيا دبلوماسيين روسيين آخرين بعدما وصفت وزيرة الخارجية أنالينا بيربوك القتل الذي أمرت به الدولة بأنه "انتهاك جسيم للقانون الألماني وسيادة جمهورية ألمانيا الاتحادية".

ونددت وزارة الخارجية الألمانية بالخطوة الروسية ووصفتها بأنها "لا أساس لها على الإطلاق"، وأشارت إلى أن طرد الدبلوماسيين الروس الأسبوع الماضي كان "ردّ فعل مناسباً" على حكم المحكمة.

وأضافت أن "الحكومة الألمانية تسعى جاهدة لإجراء تبادل مع الاتحاد الروسي على أساس القانون الدولي والاحترام المتبادل"، مضيفة أن الخطوة الروسية "تضع ضغطاً إضافياً على هذه العلاقة".

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us