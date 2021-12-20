سياسة
3 دقيقة قراءة
المغرب.. احتجاجات على "جواز التلقيح" ومنع احتفالات رأس السنة
شهدت مدن مغربية تجمُّعاً لمحامين أمام عدة محاكم رافعين شعارات احتجاجية ضدّ قرار يشترط الحصول على "جواز التلقيح" من أجل دخول المحاكم، فيما قررت الحكومة المغربية منع جميع الاحتفالات الخاصة برأس السنة الميلادية، للحدّ من تفشي فيروس كورونا.
المغرب.. احتجاجات على "جواز التلقيح" ومنع احتفالات رأس السنة
مغاربة يحتجون على شرط "جواز التلقيح" لدخول المحاكم / AA
20 ديسمبر 2021

نظم محامون مغاربة الاثنين، وقفات احتجاجية في عدد من مدن البلاد، رفضاً لاشتراط الحصول على "جواز التلقيح" لدخول المحاكم.

وشهدت مدن الرباط والدار البيضاء ومكناس، تجمُّعاً لمحامين أمام عدة محاكم رافعين شعارات احتجاجية ضدّ القرار، حسب مقاطع فيديو بثّها المحامون بمنصات التواصل الاجتماعي.

واعتبر المحامون أن قرار فرض "جواز التلقيح" (وثيقة تثبت تلقّي اللقاح) يُعَدّ تقييداً غير مبرَّر لحرياتهم، ويتنافى مع القانون الذي يقضي باختيارية تلقّي اللقاح المضادّ لكورونا.

ورفع المحامون المحتجون شعارات تطالب بالتراجع شرط عن فرض "جواز التلقيح" لدخول المحاكم.

وصباح الاثنين أعلنت نقابة المحامين في مدينة أغادير (وسط) "مقاطعة الجلسات كافةً بمختلف المحاكم التي تعمل النقابة في نطاقها"، حسب بيان للنقابة.

وقال البيان إن النقابة فوجئت "بالمنع الذي طال الزميلات والزملاء من دخول بعض المحاكم، والمطالبة على أبوابها بتوفر جواز التلقيح"، إذ يُعَدّ تقييداً مرفوضاً على كل الأحوال.

ودعت النقابة إلى تنظيم وقفات احتجاجية أمام المحاكم رفضاً لهذا القرار.

تأتي احتجاجات المحامين بعد أسبوع من إصدار وزارة العدل والمجلس الأعلى للسلطة القضائية قراراً دخل حيِّز التنفيذ الاثنين ويشترط إبراز "جواز التلقيح" لدخول المحاكم في عموم المملكة.

في سياق متصل قررت الحكومة المغربية الاثنين، منع جميع الاحتفالات الخاصة برأس السنة الميلادية، للحدّ من تفشي فيروس كورونا.

وقالت الحكومة في بيان، إنها "قرّرَت اتخاذ عدة تدابير ليلة31 ديسمبر/كانون الأول 2021 إلى فاتح (الأول من يناير/كانون الثاني) 2022، تشمل منع جميع الاحتفالات الخاصة برأس السنة الميلادية".

وأوضحت أن الإجراءات تنصّ أيضاً على "منع الفنادق والمطاعم وجميع المؤسسات والمرافق السياحية من تنظيم احتفالات وبرامج خاصة بهذه المناسبة". كذلك "إغلاق المطاعم والمقاهي، وحظر التنقل الليلي ليلة رأس السنة" وفق البيان.

وحذرت الحكومة من أن خطر تفشي الوباء ما زال قائماً، مما يستدعي التقيد الصارم من جميع المواطنات والمواطنين بكل توجيهات السلطات وبجميع التدابير الاحترازية المعتمدة من السلطات الصحية.

وحتى مساء الاثنين، بلغ عدد الإصابات بالفيروس في المغرب 952 ألفاً و916، منها 14 ألفاً و810 وفيات، و936 ألفاً و597 حالة تعافٍ.

وبدأ المغرب في 28 يناير/كانون الثاني الماضي، حملة تطعيم وصل عدد المستفيدين منها حتى الاثنين إلى 24 مليوناً و501 ألف شخص من أصل نحو 36 مليوناً.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us