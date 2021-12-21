شهدت الليرة التركية مساء الاثنين وصباح الثلاثاء، انتعاشاً كبيراً بأكثر من 30 بالمئة، بعد تصريحات الرئيس رجب طيب أردوغان، لتصل إلى نحو 12.5 مقابل الدولار مساء الثلاثاء.

وقال الرئيس أردوغان في مؤتمر صحفي الاثنين عقب ترؤسه اجتماعاً للحكومة في المجمع الرئاسي بأنقرة، إن بلاده ستطلق أداة مالية جديدة تتيح تحقيق نفس مستوى الأرباح المحتملة للمدخرات بالعملات الأجنبية عبر إبقاء الأصول بالليرة.

وأضاف: "سنوفر بديلاً مالياً جديداً لمواطنينا الراغبين بتبديد مخاوفهم الناجمة عن ارتفاع أسعار الصرف".

وتابع: "من الآن فصاعداً لن تبقى هناك حاجة لتحويل مواطنينا مدخراتهم من الليرة إلى العملات الأجنبية، خشية ارتفاع أسعار الصرف".​​​​​​​

وإثر هذه التصريحات، ارتفعت الليرة التركية مقابل الدولار بنسبة 33.2 بالمئة، لتبلغ 12.2756 مقابل الدولار.

كما شهد صباح الثلاثاء إقبالاً كبيراً من المواطنين الأتراك على محلات الصرافة لبيع ما لديهم من دولارات وعملات أجنبية وشراء الليرة التركية.