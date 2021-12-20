سياسة
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"أهداف عسكرية مشروعة".. التحالف يشنّ غارات على مطار صنعاء
نفّذ التحالف العربي مساء الاثنين "ضربات جوية دقيقة" على "أهداف عسكرية مشروعة" حسب وصفه، في مطار صنعاء الدولي الخاضع لسيطرة جماعة الحوثي اليمنية.
"أهداف عسكرية مشروعة".. التحالف يشنّ غارات على مطار صنعاء
التحالف العربي: نفّذنا ضربات جوية دقيقة ومحدودة ضد أهداف عسكرية مشروعة بمطار صنعاء / AA
20 ديسمبر 2021

أعلن التحالف بقيادة السعودية مساء الاثنين، أنه نفّذ "ضربات جوية دقيقة" على "أهداف عسكرية مشروعة" في مطار صنعاء الدولي الخاضع لسيطرة جماعة الحوثي اليمنية.

وقال التحالف في بيان مقتضب: "نفّذنا ضربات جوية دقيقة ومحدودة لأهداف عسكرية مشروعة بمطار صنعاء"، وفق وكالة الأنباء السعودية الرسمية.

‏وأضاف: "أسقطنا الحماية لمواقع محددة بمطار صنعاء، وفقاً للقانون الدولي والإنساني".

وتابع: "ضربات مطار صنعاء تأتي استجابة للتهديد واستخدام مرافقه لإطلاق هجمات عابرة للحدود".

وقُبيل هذه الغارات طلب التحالف عبر بيان، المدنيين وعمّال الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية بإخلاء مطار صنعاء فوراً.

وحتى الساعة 19:20 بتوقيت غرينتش، لم يصدر تعقيب من الحوثيين المسيطرين على العاصمة صنعاء منذ سبتمبر/أيلول 2014.

ويفرض التحالف منذ 2016، حظراً على الحركة الملاحية في مطار صنعاء، باستثناء الرحلات الإنسانية الخاصة بالأمم المتحدة ومنظمات دولية أخرى، مثل اللجنة الدولية للصليب الأحمر.

والأحد اتهم التحالف جماعة الحوثي باستخدام هذا المطار لإطلاق طائرات مسيرة باتجاه السعودية، فيما تنفي الجماعة اتخاذ المطار لأغراض عسكرية.

وعادةً ما يشنّ الحوثيون هجمات بطائرات مُسيَّرة محمَّلة بمتفجرات وصواريخ باليستية، على أهداف جنوبي السعودية التي تقود التحالف.

ويشهد اليمن منذ نحو 7 سنوات حرباً بين القوات الموالية للحكومة مدعومة بتحالف عسكري تقوده الجارة السعودية، والحوثيين المدعومين من إيران المسيطرين على محافظات بينها العاصمة صنعاء (شمال) منذ سبتمبر/أيلول 2014.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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