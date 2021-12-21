ارتدّت الليرة التركية مسجلة ارتفاعاً هائلاً في ساعة متأخرة من مساء الاثنين، بعد أن كشف الرئيس رجب طيب أردوغان عن سلسلة من الخطوات التي قال إنها ستخفّف عن الأتراك عبء تدهور العملة، فيما تَعهَّد بالمضي قدماً في سياسة أسعار الفائدة المنخفضة التي أدّت إلى انخفاض العملة.

وقال الرئيس التركي في مؤتمر صحفي عقب ترؤُّسه اجتماعاً للحكومة في المجمع الرئاسي بأنقرة، إن بلاده ستطلق أداة مالية جديدة تتيح تحقيق نفس مستوى الأرباح المحتملة للمدخرات بالعملات الأجنبية عبر إبقاء الأصول بالليرة.

وأضاف: "سنوفّر بديلاً مالياً جديداً لمواطنينا الراغبين في تبديد مخاوفهم الناجمة عن ارتفاع أسعار الصرف".

وتابع : "من الآن فصاعداً لن تبقى حاجة إلى تحويل مواطنينا مدخراتهم من الليرة إلى العملات الأجنبية خشية ارتفاع أسعار الصرف".

وعلى أثر هذه التصريحات ارتفعت الليرة التركية مقابل الدولار بنسبة 22.3%، لتبلغ 14.27 مقابل الدولار.

وقُبيل التصريحات بلغ سعر صرف الليرة التركية مقابل الدولار 18.3674، وتراجع بعد الخطاب إلى 14.2748 عند الساعة 21:25 بالتوقيت المحلي.