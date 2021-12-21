سياسة
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فرنسا.. السجن مع وقف التنفيذ لرجل هتف "الله أكبر" في متجر وسط البلاد
قضت محكمة فرنسية الاثنين بالسجن ثمانية أشهر مع وقف التنفيذ على رجل ينتمي إلى جماعة التبليغ بعدما هتف في متجر وسط البلاد بـ"الله أكبر". وتسبب هتاف الرجل بحالة من الذعر في المتجر وإصابة أحد الزبائن خلال محاولته الهرب.
فرنسا.. السجن مع وقف التنفيذ لرجل هتف "الله أكبر" في متجر وسط البلاد
ممثل النيابة الفرنسية طالب بالسجن سنة مع وقف التنفيذ بحق الرجلين الذين تسببا في الواقعة / AA
21 ديسمبر 2021

قضت محكمة فرنسية الاثنين بالسجن ثمانية أشهر مع وقف التنفيذ على رجل ينتمي إلى حركة إسلامية أصولية تسبب في حالة ذعر بمتجر كبير وسط فرنسا بعدما هتف "الله أكبر".

كما غُرِّم الرجل البالغ 52 عاماً مبلغ 750 يورو وسنتين من عدم الأهلية. وأُسقطت الملاحقة عن شريكه البالغ 38 عاماً الذي حوكم على الوقائع نفسها.

وكان الرجلان المنتميان إلى جماعة التبليغ الأصولية في متجر كبير بمدينة سانت إتيين في 7 يونيو/حزيران عندما ركع الأكبر سناً في أحد الأروقة ورفع يديه هاتفاً: "الله أكبر" ثلاث مرات.

وتسبب تصرف الرجل بحالة ذعر في المكان، وسقط أحد الزبائن وهو يهرب ما أدى إلى خلع كتفه، وأجلى المتجر عماله واتصل بالشرطة.

أثناء جلسة استماع في المحكمة في 29 يوليو/تموز قال الرجل إن ما أقدم عليه رد فعل على سماعه خبر إعادة فتح مؤسسات دينية في شمال البلاد بعد إغلاقها بموجب القيود الصحية لاحتواء تفشي فيروس كورونا.

وأضاف: "صلاتي في المتجر كانت رد فعل عاطفياً من صميم قلبي. كنت متحمساً، كانت ابتهالاً وليست نداء حرب".

وأشار ممثل النيابة الذي طالب بالسجن سنة مع وقف التنفيذ بحق الرجلين، إلى أن الرجل الخمسيني تسبب سابقاً في حالة ذعر وإخلاء لكنيسة في مدينة ليون بديسمبر/كانون الأول 2016 خلال مراسم جنازة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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