سياسة
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لأول مرة منذ 2019.. اليابان تنفذ حكم الإعدام بحق ثلاثة سجناء
نفذت اليابان حكم الإعدام بحق ثلاثة أشخاص لم يتم إعلان هويتهم، وفق وسائل إعلام محلية.
لأول مرة منذ 2019.. اليابان تنفذ حكم الإعدام بحق ثلاثة سجناء
تنفذ الإعدامات في اليابان شنقاً بعد الحكم بفترة طويلة / pixabay
21 ديسمبر 2021

نفذت اليابان الثلاثاء حكم الإعدام بحق ثلاثة أشخاص، وفق وسائل إعلام محلية نقلاً عن مصادر في وزارة العدل.

وتعتبر هذه الإعدامات هي الأولى في البلاد منذ ديسمبر/كانون الأول 2019، ومنذ أن تولى رئيس الوزراء فوميو كيشيدا السلطة أوائل أكتوبر/تشرين الأول.

ولم تعلن وسائل الإعلام المحلية عن هوية الأشخاص الذين جرى إعدامهم، فيما لم تؤكد وزارة العدل الخبر رسمياً، وفق وكالة الصحافة الفرنسية.

وفي عام 2019 أعدمت اليابان ثلاثة سجناء، و15 في عام 2018 من بينهم 13 من طائفة أوم شينريكيو التي نفذت هجوماً دامياً بغاز السارين عام 1995 استهدف مترو أنفاق طوكيو.

واليابان واحدة من الدول المتقدمة القليلة التي لا تزال تطبق عقوبة الإعدام، وعادة ما تنفّذ عمليات الإعدام، شنقاً، بعد فترة طويلة من النطق بالحكم.

وعلى مدى عقود كانت السلطات تبلغ السجناء المحكوم عليهم بالإعدام بأنهم سيعدمون قبل ساعات فقط من التنفيذ.

وينتظر أكثر من 100 سجين مدان بتلك العقوبة تنفيذ حكم الإعدام بحقهم.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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