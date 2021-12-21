سياسة
3 دقيقة قراءة
كيف رد محمد رمضان على انتقاد نوري المالكي لحفل بغداد؟
رد الفنان المصري محمد رمضان الاثنين بمقطع مصور ساخر على انتقادات وجهها رئيس الوزراء العراقي الأسبق نوري المالكي إلى حفل غنائي أحياه رمضان في العاصمة بغداد، ويأتي ذلك بعد أيام فقط من انتقاد رجل الدين الشيعي العراقي جعفر الإبراهيمي بشأن حفل بغداد.
كيف رد محمد رمضان على انتقاد نوري المالكي لحفل بغداد؟
محمد رمضان نشر على حسابه في قصص إنستغرام مواطناً عراقياً يدافع عنه ضد تصريحات المالكي / AFP
21 ديسمبر 2021

رد الفنان المصري محمد رمضان الاثنين بمقطع مصور ساخر على انتقادات وجهها رئيس الوزراء العراقي الأسبق نوري المالكي (2006-2014) لحفل غنائي أحياه رمضان في العاصمة بغداد.

وفي 10 ديسمبر/كانون الأول الجاري أحيا رمضان (33 عاماً)، وهو ممثل ومطرب، حفلاً غنائياً في بغداد، واستقبله الجمهور بحفاوة تبدو "كبيرة"، وفق مقاطع مصورة نشرها على حسابه بـ"إنستغرام".

والاثنين نشر رمضان مقطعاً مصوراً قصيراً عبر "إنستغرام" يتضمن قول المالكي نصاً: "يحتضنونه (محمد رمضان) بهذا الشكل المخيف عشرات الآلاف ويتدافعون لمشاهدة إنسان داعر فاسق..".

وعقَّب رمضان على هذا الاتهام باستدعاء جملة له من أحد مسلسلاته المصرية يقول فيها: "أنا الشيطان كان يستعيذ بالله مني".

وحقق هذا المقطع حتى مساء الاثنين أكثر من مليون مشاهدة.

ولم يتسنَّ الحصول على تعقيب فوري من المالكي بشأن صحة المقطع الذي بثه رمضان له.

وعادة ما يرد رمضان على انتقادات باستدعاء مقاطع من أعمال درامية وسينمائية.

وسخر رمضان الأحد من انتقادات رجل الدين الشيعي العراقي جعفر الإبراهيمي بشأن حفل بغداد، واستدعى مقطعاً للفنان المصري عادل إمام وهو يقول في إحدى مسرحياته: "أنا غلبان".

وداخل مجلس وعظ ديني ندد الإبراهيمي قبل أيام بما قال إنه إنفاق 4 مليارات ونصف مليار دينار عراقي (3 ملايين دولار) على حفل رمضان الذي وصفه بأوصافٍ عنصرية، منها أنه "أسود" البشرة، وفق مقطع مصور.

واستنكر رمضان هذه "الإساءات" من الإبراهيمي وتساءل: "كيف من بيت الله تعترض على لوني الذي خلقه الله؟".

وكثيراً ما يتباهى رمضان عبر حساباته في منصات التواصل الاجتماعي بطائرته الخاصة وسياراته الكثيرة باهظة الثمن، وهو ما يثير انتقادات واتهامات له بعدم مراعاة الفقراء.

وفي الفترة الأخيرة تورط رمضان في أزمات عديدة، أبرزها اتهامه بالتطبيع إثر لقائه مطرباً ولاعب كرة قدم إسرائيليَّين في إمارة دبي.

كما نشر مقطعاً مصوراً في غرفة قيادة طائرة خلال رحلة جوية، وبدا كأنه يقودها وبجواره طيار، فقررت وزارة الطيران المدني إلغاء رخصة الطيار، ليدخل بعدها في أزمة صحية ويتوفى في أبريل/نيسان الماضي، وهو ما أطلق موجة انتقادات لرمضان.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us