سياسة
2 دقيقة قراءة
المغرب يوقف أكثر من 12 ألف شخص بتهمة التخطيط للهجرة غير النظامية
أعلنت السلطات المغربية وقف أكثر من 12 ألفاً متهمين بوضع خطة للهجرة غير النظامية، وتفكيك 150 شبكة تنشط في هذا المجال.
المغرب يوقف أكثر من 12 ألف شخص بتهمة التخطيط للهجرة غير النظامية
يعتبر المغرب ممراً تقليدياً للمهاجرين الذين يحاولون العبور نحو إسبانيا بواسطة "قوارب الموت" كما توصف محلياً / AP
21 ديسمبر 2021

أعلنت السلطات المغربية الاثنين وقف أكثر من 12 ألفاً كانوا يخططون للهجرة غير النظامية، وتفكيك 150 شبكة تنشط في هذا المجال منذ بداية العام الجاري، وفق المديرية العامة للأمن الوطني.

وقالت المديرية في بيان إنها تمكنت "من تفكيك 150 شبكة إجرامية تنشط في تنظيم الهجرة غير المشروعة وتوقيف 415 منظماً ووسيطاً وضبط 12 ألفاً و231 مرشحاً للهجرة".

لكن هذه الحصيلة لا تشمل المهاجرين الذين يعترضهم خفر السواحل في طريقهم نحو جنوب إسبانيا عبر البحر الأبيض المتوسط، أو جزر الكناري عبر المحيط الأطلسي، علماً أن البحرية الملكية أعلنت توقيف مئات المهاجرين في عمليات متفرقة خلال الأشهر الأخيرة.

ويعتبر المغرب ممراً تقليدياً للمهاجرين الذين يحاولون العبور نحو إسبانيا بواسطة "قوارب الموت" كما توصف محلياً، وهم في الغالب متحدرون من بلدان إفريقيا جنوب الصحراء، بالإضافة إلى المغاربة الراغبين في تحسين أوضاعهم المعيشية.

ولا توجد معطيات رسمية حول المهاجرين الذين يموتون غرقاً في السواحل المغربية.

وفي نوفمبر/تشرين الثاني الماضي أعلنت السلطات المحلية عن انتشال جثت أربعة مهاجرين مغاربة تعود اثنتان منهما إلى فتاتين، عثر عليهم على شاطئ قرب الرباط.

ومنذ مطلع العام شملت عمليات الشرطة ضد الهجرة غير النظامية "742 وثيقة سفر مزورة و67 قارباً مطاطياً، علاوة على 65 مركبة يشتبه في تسخيرها لأغراض تهجير الأشخاص بطريقة غير شرعية"، وفق ما أضاف البيان الذي نشرته وكالة الأنباء المغربية.

ووصل 37385 مهاجراً عبر البحر إلى إسبانيا منذ مطلع العام الجاري حتى منتصف ديسمبر/كانون الأول، وفق وزارة الداخلية الإسبانية، الأمر الذي يمثل انخفاضاً طفيفاً مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us