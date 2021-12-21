سياسة
2 دقيقة قراءة
عمل شبه شيطاني.. بابا الفاتيكان يندد بالعنف الأسري المتزايد بفترة الجائحة
البابا فرنسيس يصف في مقابلة مع برنامج تلفزيوني إيطالي تتحدث عن العنف الأسري بحق النساء بأنه عمل "شبه شيطاني". وبشدد على ضرورة صون كرامة الضحايا اللاتي ازداد عددهن منذ بدء الجائحة ليصل إلى 112 امرأة إيطالية.
عمل شبه شيطاني.. بابا الفاتيكان يندد بالعنف الأسري المتزايد بفترة الجائحة
البابا فرنسيس يصف العنف الأسري بحق النساء بأنه عمل "شبه شيطاني" / Others
21 ديسمبر 2021

اعتبر البابا فرنسيس في مقابلة مع برنامج تلفزيوني إيطالي أن العنف الأسري في حق النساء عمل "شبه شيطاني"، مشدداً على ضرورة صون "كرامة" الضحايا اللواتي ازداد عددهن منذ بدء الجائحة.

وقال الحبر الأعظم خلال مقابلة عرضتها نشرة الأخبار الإيطالية TG5 تحاور فيها أربعة أشخاص يعانون مشكلات في حياتهم، "تعرضت نساء كثيرات للانتهاكات والضرب داخل المنزل، حتى على يد الزوج".

وأشار البابا الأرجنتيني في الحلقة الخاصة التي حملت عنوان "فرنسيس وغير المرئيين" إلى أن "هذه المشكلة بنظري شبه شيطانية، لأنها تقوم على استغلال ضعف شخص عاجز عن الدفاع عن نفسه".

وأضاف البابا خلال محادثة مع امرأة اضطرت إلى الفرار مع أطفالها بسبب تعرضها للعنف الأسري: "لا يسعنا سوى التصدي للضرب".

هذا مذل للغاية".. "أرى فيكِ الكثير من العنفوان، لأنك لو فقدتِ عنفوانك ما كنت موجودة بيننا اليوم".

ووفق الإحصاءات ازدادت حالات العنف الأسري خلال الوباء وفترات الحجر المنزلي المتعاقبة.

ومنذ يناير/كانون الثاني قُتِلت 112 امرأة في إيطاليا، أكثريتهن على يد الزوج الحالي أو السابق، وفق وزارة الداخلية.

واتخذ البابا فرنسيس الذي احتفل الجمعة بعيده الخامس والثمانين مراراً مواقف منددة بالعنف ضد النساء، وهي مشكلة اجتماعية وصفها عام 2020 بأنها أشبه بـ"التدنيس".

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us