أخطرت سلطات الاحتلال الإسرائيلي الاثنين عائلة فلسطينية بإخلاء منزليها في حيّ "الشيخ جراح" وسط مدينة القدس المحتلة.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية بأن السلطات الإسرائيلية سلمت عائلة "صالحية" الفلسطينية في "الشيخ جراح" إخطاراً خطياً بإخلاء منزلين تملكهما والاستيلاء على قطعة أرض تملكها العائلة أيضاً.

وأضافت أن "إسرائيل أمهلت العائلة الفلسطينية حتى 25 يناير/كانون الثاني المقبل، لتنفيذ القرار، بحجة المنفعة العامة وإنشاء مدارس عليها".

ونقلت الوكالة عن أحد أفراد المنزلين المهددين بالإخلاء قوله: مساحة الأرض تبلغ 6 دونمات (الدونم الواحد يساوي 1000 متر مربع)، اشتراها والدي عام 1967.

وتابع: "قبل سنتين صدر قرار بالاستيلاء على الأرض بحجة إقامة منافع عامة، علماً أن منزلين لعائلتي مقامان عليها، وهما أيضاً مهددان بالإخلاء.

وأوضح: "المنزلان المهددان يؤويان 12 فرداً، معظمهم من الأطفال".

وتواجه عشرات العائلات الفلسطينية في القدس، لا سيما في حيَّي الشيخ جراح وسلوان، إنذارات بالإخلاء من منازل تقيم فيها منذ عقود لصالح مستوطنين.

ويقول الفلسطينيون إن إسرائيل تستهدف هذه العائلات في القدس ضمن تحركاتها لتغيير التركيبة الديمغرافية في المدينة المحتلة وطمس هويتها الفلسطينية.

ويتمسك الفلسطينيون بالقدس الشرقية عاصمة لدولتهم المأمولة، استناداً إلى قرارات المجتمع الدولي التي لا تعترف باحتلال إسرائيل للمدينة عام 1967 ولا بضمها إليها في 1981.