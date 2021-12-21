وجهت السلطات الأمريكية تهمة “أكل لحوم البشر” إلى رجل من ولاية أيداهو الأمريكية بعد عثورهم على أشلاء رجل ميت في الميكروويف الخاص به، وفق موقع إيست أيداهو نيوز.

وفي 10 سبتمبر/أيلول بدأت الشرطة التحقيق مع جيمس ديفيد راسل، 39 عاماً، بعد عثورها على جثة ديفيد فلاغيت، 70 عاماً، في منطقة ريفية بالقرب من مدينة كلارك فورك، إذ وجهت الشرطة إلى راسل تهمة القتل العمد من الدرجة الأولى قبل أن تتهمه بـ"أكل لحوم البشر"، في شكوى جنائية معدلة رُفِعت الأسبوع الماضي.

ووفق وثائق حصل عليها موقع "إيست أيداهو نيوز"، فقد رأى شهود عيان جثة فلاغيت في شاحنة واشتبهوا بأن راسل قتله.

وعندما وصلت الشرطة وجدوا راسل يرتدي قفازات. ووفقاً للوثائق كان يختبئ في مبنى مهجور، وقد اعتقلته الشرطة بعد مواجهة قصيرة.

وعندما فحصت الشرطة الشاحنة وجدوا جثة فلاغيت عارية من الخصر إلى الأسفل في مقعد الراكب. ولاحظ المحققون أن شريطاً لاصقاً يقيّد معصم فلاغيت، كما قُطع جزء من فخذه وأعضائه التناسلية. وكانت تلك الأجزاء مفقودة ويبدو أنها أزيلت بعد قتله.

وفي اليوم التالي أصدر محققو الشرطة أمراً بتفتيش منزل راسل. وعندما دخلوا وجدوا أنسجة تتفق مع لحم فلاغيت المفقود، كما وجدوا دماً وأنسجة في وعاء داخل الميكروويف.

وحسب وثائق المحكمة اتضح أن بعض الأنسجة تعرضت للحرارة ورجحت أن ذلك حصل لمدة دقيقة إلى دقيقتين في الميكروويف.

ورجح المحققون في إفادة خطية أن المتهم راسل أكل الأجزاء المفقوده من جسد فلاغيت.

وأفاد شهود عيان بأنه في يوم مقتل فلاجيت تصرّف راسل بانفعال وكان يعاني مؤخراً مشاكل تتعلق بصحته العقلية.

وفي مايو/أيار الماضي أخبر راسل أسرته خلال وجوده في مستشفى بكاليفورنيا لتلقى مساعدة نفسية أنه يريد "قطع أجزاء من جلده بسكين" من أجل "علاج دماغه"، حسبما أفادت وثائق المحكمة.