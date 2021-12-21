سياسة
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نحو 100 عسكري أمريكي شاركوا بـ"نشاط متطرف محظور" خلال عام.. ما القصة؟
قالت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) إن نحو مئة من عناصر الجيش الأمريكي شاركوا في "نشاطات متطرفة محظورة" خلال العام المنصرم، منها الدعوة للإطاحة بالحكومة أو "الإرهاب الداخلي".
نحو 100 عسكري أمريكي شاركوا بـ"نشاط متطرف محظور" خلال عام.. ما القصة؟
وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن أمر في فبراير/شباط الماضي بمراجعة سياسات البنتاغون في ما يتعلق بمكافحة التطرف بصفوفها / Reuters
21 ديسمبر 2021

أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية خلال عرضها توجيهاتها الجديدة للعسكريين بأن نحو مئة من عناصر الجيش الأمريكي شاركوا في "نشاطات متطرفة محظورة" خلال السنة المنصرمة.

وكان وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن أمر في فبراير/شباط الماضي بمراجعة سياسات البنتاغون في ما يتعلق بمكافحة التطرف في صفوفها.

وأتى الإعلان بعد كشف مشاركة عشرات العسكريين السابقين في الهجوم على مبنى الكابيتول في 6 يناير/كانون الثاني الماضي عندما اقتحم آلاف من أنصار دونالد ترمب مقر الكونغرس لمنع النواب الأمريكيين من التصديق على فوز جو بايدن في الانتخابات الرئاسية.

وقال أوستن لويد في بيان رافق تقرير فريق عمل حول مكافحة التطرف "الغالبية الساحقة للرجال والنساء في وزارة الدفاع يخدمون هذا البلد بشرف ونزاهة. إنهم يحترمون القسم الذي أدوه دعماً لدستور الولايات المتحدة ودفاعاً عنه".

وتابع: "نرى أن عدداً صغيراً جداً من الأشخاص ينتهكون هذا القسم بمشاركتهم في نشاطات متطرفة".

وقال الناطق باسم البنتاغون جون كيربي إن "نحو مئة" عنصر في الجيش الأمريكي في الخدمة أو الاحتياط كان لهم نشاطات متطرفة محظورة خلال السنة المنصرمة.

ولم يوضح الناطق طبيعة هذه النشاطات لكنه أعطى أمثلة على نشاطات محظورة ومنها الدعوة للإطاحة بالحكومة أو "الإرهاب الداخلي".

وفي توجيهاتها الجديدة لم يأتِ فريق العمل على ذكر مجموعات متطرفة محددة.

ومن توصيات فريق العمل تدريب أكبر للعسكريين على ما يشكل نشاطاً متطرفاً محظوراً.

وأوضح جون كيربي: "هذا يشمل خصوصاً تعليمات على شبكات التواصل الاجتماعي، ما هو مسموح وما هو غير مسموح".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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