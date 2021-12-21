سياسة
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تركيا تضيف الدرهم الإماراتي والمانات الأذربيجاني إلى عملات  التداول الرسمي
البنك المركزي التركي يقضي بإضافة عملتَي الدرهم الإماراتي والمانات الأذربيجاني الجديد إلى نظام العملات الأجنبية المتداولة، ليرتفع عددها لدى البنك المركزي التركي إلى 22 عملة.
تركيا تضيف الدرهم الإماراتي والمانات الأذربيجاني إلى عملات  التداول الرسمي
البنك المركزي التركي يضيف عملتَي الإمارات وأذربيجان إلى التداول الرسمي / AA
21 ديسمبر 2021

نشرت الجريدة الرسمية التركية الثلاثاء قراراً للبنك المركزي التركي يقضي بإضافة عملتَي الدرهم الإماراتي والمانات الأذربيجاني الجديد إلى نظام العملات الأجنبية المتداولة.

ودخلت التعديلات التي أجراها المركزي التركي وفقاً للقرار رقم 32 الخاص بحماية قيمة العملة التركية والبلاغ رقم 2008-32/34 الصادر عن وزارة الخزانة والمالية حيز التنفيذ بعد نشره في الجريدة الرسمية.

وبهذا القرار يرتفع عدد العملات الأجنبية المتداولة لدى البنك المركزي التركي إلى 22 عملة.

وأصبحت العملات المتداولة لدى البنك المركزي التركي بذلك الدولار الأمريكي والدولار الأسترالي والمانات الأذربيجاني الجديد والدرهم الإماراتي والليف البلغاري واليوان الصيني والكرون الدنماركي واليورو والوون الكوري الجنوبي والجنيه الإسترليني والريال الإيراني والكرون السويدي والفرنك السويسري والين الياباني والدولار الكندي والريال القطري والدينار الكويتي والكرون النرويجي والروبية الباكستاني والليو الروماني والروبل الروسي والريال السعودي.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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