سياسة
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عقب إجلائه من اليمن.. وفاة سفير إيران لدى الحوثيين متأثراً بإصابته بكورونا
أعلنت وزارة الخارجية الإيرانية الثلاثاء وفاة سفيرها لدى جماعة الحوثي في صنعاء حسن إيرلو، متأثراً بإصابته بفيروس كورونا، وكانت الرياض وافقت على إجلاء إيرلو السبت من صنعاء عبر طائرة إجلاء طبي عراقية.
عقب إجلائه من اليمن.. وفاة سفير إيران لدى الحوثيين متأثراً بإصابته بكورونا
وصل إيرلو بطريقة غامضة إلى صنعاء في أكتوبر/تشرين الأول 2020 / Reuters
21 ديسمبر 2021

أعلنت وزارة الخارجية الإيرانية، الثلاثاء، وفاة "سفيرها" لدى جماعة الحوثي في صنعاء حسن إيرلو، متأثراً بإصابته بفيروس كورونا.

وقالت الوزارة في بيان نشرته وكالة الأنباء الإيرانية، إن "السفير الإيراني لدى حكومة الإنقاذ الوطني (مشكلّة من الحوثيين - غير معترف بها دولياً) في اليمن حسن إيرلو، استشهد متأثراً بإصابته بفيروس كورونا رغم الإجراءات العلاجية".

وأضاف البيان، أن "إيرلو الذي كان يعاني من أعراض الأسلحة الكیماویة الذي تعرض لها خلال الحرب المفروضة (حرب اليمن) أصيب بفيروس كورونا في مكان مهمته.. وللأسف عاد إلى البلاد في ظروف غير مواتية بسبب التعاون المتأخر لبعض الدول (لم يسمها)".

والسبت، أُجلي إيرلو من صنعاء عبر طائرة إجلاء طبي عراقية، وفق مصدر ملاحي تحدث حينها للأناضول.

وبطريقة غامضة، وصل إيرلو إلى صنعاء في أكتوبر/تشرين الأول 2020، بعد تعيينه سفيراً لإيران لدى الحوثيين.

وتعد إيران الدولة الوحيدة التي عينت سفيراً لها في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين.

وفي أغسطس/آب 2019، عينت جماعة الحوثي سفيراً لها في طهران، وسط استنكار من الحكومة اليمنية.

ويشهد اليمن منذ نحو 7 سنو ات حرباً مستمرة بين القوات الموالية للحكومة المدعومة بتحالف عسكري عربي تقوده الجارة السعودية، والحوثيين المدعومين من إيران، المسيطرين على عدة محافظات بينها العاصمة صنعاء منذ سبتمبر/ أيلول 2014.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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