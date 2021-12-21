سياسة
2 دقيقة قراءة
بتكنولوجيا NFT.. طرح أول رسالة نصية قصيرة (SMS) في التاريخ للبيع
يطرح مزاد علني تقيمه دار "أغوت" في فرنسا، أول رسالة نصية قصيرة في التاريخ، أُرسلت عبر شركة الاتصالات البريطانية "فودافون" عام 1992، للبيع الثلاثاء، بتكنولوجيا "NFT" لتوثيق الأصالة الرقمية.
بتكنولوجيا NFT.. طرح أول رسالة نصية قصيرة (SMS) في التاريخ للبيع
أول رسالة قصيرة تلقاها ريتشارد جارفيس المتعاون مع "فودافون" خلال فترة عيد الميلاد
21 ديسمبر 2021

تُطرح أول رسالة نصية قصيرة في التاريخ، أُرسلت عبر شركة الاتصالات البريطانية "فودافون" في الثالث من ديسمبر/كانون الأول 1992، للبيع الثلاثاء بتكنولوجيا "ان اف تي" لتوثيق الأصالة الرقمية، خلال مزاد علني تقيمه دار "أغوت" في فرنسا.

وتتألف الرسالة التي تلقاها حينها ريتشارد جارفيس المتعاون مع "فودافون" خلال فترة عيد الميلاد، من 15 حرفاً وفيها عبارة "Merry Christmas" (ميلاد مجيد).

وسيصبح الشاري الذي قد يدفع ثمن الرسالة بالعملات الرقمية، المالك الحصري لنسخة رقمية فريدة لبروتوكول الاتصالات الذي أُرسلت من خلاله أول رسالة نصية قصيرة في العالم.

وأشارت شركة "فودافون" إلى أن ريع المزاد سيعود إلى مفوضية الأمم المتحدة السامية المتحدة لشؤون اللاجئين.

وبعدما كانت شبه مجهولة قبل عام، باتت تكنولوجيا "NFT" محركاً رئيسياً لسوق المزادات في العالم، وهي تقوم على منح وثيقة تثبت الأصالة الرقمية لمنتج افتراضي أو حقيقي، في نظام غير قابل للخرق يستند إلى تقنية سلسلة الكتل (بلوك تشاين) ويوثق كذلك التبادلات بالعملات المشفرة.

وشهادة "NFT" تكون فريدة ولا يمكن إبدالها بأي شكل مواز لها، ما أعطاها اسمها "نون فانجيبل توكنز" الذي يعني "الرموز غير القابلة للاستبدال".

وبات سعر الوثائق الرقمية الموثقة بتكنولوجيا "NFT" يصل في المزادات إلى ملايين الدولارات، منذ السعر القياسي الذي حققه الفنان الأمريكي بيبل لعمل رقمي بهذه التكنولوجيا وبلغ 69,3 مليون دولار خلال مزاد لدار "كريستيز" في مارس/آذار.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us