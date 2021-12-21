سياسة
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كشف عنها أردوغان.. تَعرَّف الأداة المالية الجديدة لحماية المودِعين بالليرة
كشفت وزارة الخزانة والمالية التركية، عن طبيعة الأداة المالية التي أعلن عنها أمس الرئيس رجب طيب أردوغان، والتي تتيح للمودعين تحقيق نفس مستوى الأرباح المحتملة للمدخرات بالعملات الأجنبية عبر إبقاء الأصول بالليرة التركية.
كشف عنها أردوغان.. تَعرَّف الأداة المالية الجديدة لحماية المودِعين بالليرة
أعلن عنها أردوغان.. تعرّف الأداة المالية الجديدة لحماية المودعين بالليرة / Getty Images
21 ديسمبر 2021

كشفت وزارة الخزانة والمالية التركية، عن طبيعة الأداة المالية التي أعلن عنها أمس الرئيس رجب طيب أردوغان، والتي تتيح للمودعين تحقيق نفس مستوى الأرباح المحتملة للمدخرات بالعملات الأجنبية عبر إبقاء الأصول بالليرة التركية.

وأوضحت الوزارة في بيان، الثلاثاء، أنه جرى إطلاق آلية "وديعة الليرة التركية المحمية من تقلبات أسعار الصرف" والتي تضمن للمودع بالليرة عدم الوقوع ضحية للتقلبات في أسعار الصرف، والحصول على الفائدة المعلنة، يضاف إليها الفرق في سعر الدولار بين وقتي الإيداع والسحب.

وأوضح أنه بحلول تاريخ سحب الوديعة إذا كانت أرباح المودعين في المصارف بالليرة أكبر من زيادة سعر الصرف فإنهم سيحافظون على أرباحهم، أما إن كانت أرباح سعر الصرف أكبر فعندئذ سيُدفع الفرق للمودِع، مع إعفائه من الضرائب.

وذكر أنه يمكن فتح حسابات الوديعة بآجال 3 و6 و9 و12 شهراً، وتطبيق الحد الأدنى لمعدل الفائدة المعلن من قبل البنك المركزي التركي.

ولفتت الوزارة إلى أنه في حال سحب قيمة الإيداع قبل تاريخ الاستحقاق، فإن حساب الوديعة سيتحول إلى حساب جاري ويُلغى حق الحصول على الفائدة.

وشهدت الليرة التركية مساء الاثنين، انتعاشاً كبيراً بأكثر من 33%، بعد تصريحات الرئيس أردوغان حول الآلية الجديدة، لتصل الليرة إلى 12.2756 مقابل الدولار الأمريكي.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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