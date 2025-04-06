وجاء في طلب التأجيل أن فارق التوقيت بين إسرائيل والولايات المتحدة سيمنع نتنياهو من الحضور إلى المحكمة الأربعاء، إذ من المتوقع أن يُحدد له لقاءات إضافية مع مسؤولين أمريكيين.

وجرت محاكمة نتنياهو بتهم فساد تشمل الرشوة والاحتيال وإساءة الأمانة، لكنه ينفي هذه التهم. وكانت أولى جلسات محاكمته قد انعقدت في مايو/أيار 2020، وهو غير ملزم الاستقالة من منصبه إلا إذا أدانته المحكمة العليا، ما قد يستغرق وقتاً طويلاً.

وقالت الهئية إن نتنياهو سيناقش مع الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، عدداً من الملفات، على رأسها "المحتجزين الإسرائيليين في قطاع غزة"، خلال زيارته القصيرة إلى واشنطن التي تبدأ غداً الاثنين. بالإضافة إلى مناقشة تطورات المعارك في المنطقة، والقرار الأمريكي بفرض رسوم جمركية على المنتجات الإسرائيلية، والعلاقات الثنائية بين إسرائيل وتركيا.

وأوضحت الهيئة أن نتنياهو سيتناول مع ترمب أيضاً الملف الإيراني، إذ يسعى لفهم موقف الإدارة الأمريكية بشأن إمكانية التوصل إلى اتفاق جديد مع إيران، ومدى توافق هذا الاتفاق مع المصالح الإسرائيلية، خصوصاً في ظل الأحاديث عن تعزيز الوجود العسكري الأمريكي في الخليج العربي.

وفي ما يتعلق بقرار فرض الرسوم الجمركية، أشار تقرير قناة (12) العبرية إلى أن هذه الزيارة المفاجئة جاءت بعد مكالمة ثلاثية بين نتنياهو والرئيس الأمريكي ورئيس وزراء المجر، فيكتور أوربان.

وقد أثار نتنياهو خلالها موضوع الرسوم الجمركية على المنتجات الإسرائيلية، ليقترح ترمب عقد لقاء مباشر لمناقشة الأمر. وكانت إسرائيل قد ألغت جميع الرسوم الجمركية على البضائع الأمريكية قبل اتخاذ الولايات المتحدة قراراً بفرض رسوم على المنتجات الإسرائيلية بنسبة 17%.