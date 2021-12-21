أعلنت "سلطة السكان والهجرة" الإسرائيلية، الثلاثاء، أن اسم مُحمّد هو الأكثر شيوعاً بين المواليد الجدد، مشيرة إلى أن اسم "مايا" للفتيات يليه بقائمة الاسم الأكثر انتشاراً.

وحسب صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، فقد نشرت "سلطة السكان" بياناً تنشره بشكل دوري نهاية كُلّ عام ويتطرّق إلى معلومات ذات علاقة بالعام الذي سبقه، حول أسماء المواليد الأكثر انتشاراً، والذي أظهر أن اسم مُحمّد يتصدّر القائمة.

وقالت الصحيفة إن اسم مُحمّد أُطلق عام 2020 على 2393 مولوداً، بينما يأتي في المرتبة الثانية في القائمة الاسم "دافيد" الذي أُطلق على 1536 مولوداً.

وفيما يتعلّق بأسماء المواليد من اليهود، يتصدّر الاسم "دافيد"، ويليه بالقائمة اسم ليبا، وأريئيل، ويوسف، ونوعام ثم رفائيل وآري، وموشي.

أما فيما يتعلق بأسماء المواليد العرب، فإن اسم مُحمّد يأتي على رأس القائمة، يليه في ذلك أحمد وآدم ويوسف وعمر وعلي وعبد وأمير ثم إبراهيم ومحمود.

وفيما يتعلق بأسماء المولودات في صفوف اليهود، يأتي اسم تامار على رأس الأسماء الأكثر شيوعاً بعد اسم مايا، ثم يليه في الترتيب أفيجال ونوعا وسارة وأيالاه وياعيل وأستير وحنّا وإيلا ومريم وراحيل.

وحول أسماء المولودات العربيات المسلمات يأتي اسم مريم في رأس القائمة الأكثر انتشاراً ثم يليه اسم شام، ولين وملاك وجوري وليان وميلا، ثم ألين ونور وماريا.

لماذا مُحمّد الأكثر شيوعاً؟

يُذكر أن اسم مُحمّد يتصدّر قائمة الأسماء الأكثر شيوعاً في إسرائيل منذ سنوات طويلة، ومنذ عام 2000 بات يُطلق الاسم على واحد من كل ستّة مواليد مسلمين، ثم تراجع العام المنصرم إلى واحد من كلّ ثمانية لكنه ظلّ يتصدّر القائمة على الإطلاق.

إحصاءات "سلطة السكان والهجرة" الإسرائيلية تشمل كل من يحمل الجنسية الإسرائيلية من المواليد الجدد، ويحملها بشكل فعلي نحو مليون و800 ألف فلسطيني يُطلق عليهم "فلسطينيو 48"، وهم جزء من الشعب الفلسطيني الذين رفضوا الخروج من بلادهم إبان نكبة عام 1948، واضطرت إسرائيل إلى ضمّ قراهم ومدنهم إليها وأشهرها عكّا وحيفا والناصرة واللد والرملة وأم الفحم ويافا ومنطقة النقب ومناطق أخرى ويحملون جنسيتها وفق القانون الإسرائيلي.

وحسب آخر التقديرات فإن نحو 85 % من مجمل العدد الكلي لفلسطينيي 48 هم من المسلمين، فيما يشكّل الفلسطينيون المسيحيون وكذلك الدروز وغيرهم نسبة 15% من مجمل العدد الكلي للفلسطينيين.

وبفضل هذا الوجود العربي بات اسم مُحمّد هو الأكثر انتشاراً على الإطلاق بين كل المواليد في المستشفيات الإسرائيلية خلال السنوات السابقة.