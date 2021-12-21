قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الثلاثاء، إن بلاده باتت في المرتبة الثانية عالمياً في تصدير المسلسلات التليفزيونية بعد الولايات المتحدة.

جاء ذلك في كلمة خلال مشاركته في مراسم توزيع جوائز الرئاسة في مجال الثقافة والفن، في المجمع الرئاسي بأنقرة.

وأوضح أنّ المسلسلات التركية دخلت منازل مليارات من الناس في أنحاء العالم.

ولفت إلى أن المسلسلات التي تروي تاريخ تركيا وتُنتَج فيها، تُصدّر إلى نحو 150 دولة في العالم.

كما نوّه بوجود العديد من المواطنين الأتراك الناجحين الذين يمثّلون تركيا في مجالات فنية وثقافية مختلفة، في أرجاء العالم.

وأضاف الرئيس أردوغان: "إذا كنّا نرغب في الارتقاء بحضارتنا مجدداً، يتعيّن علينا تكثيف جهودنا وقدراتنا في مجال الثقافة والفن أولاً، وتخصيص المزيد من وقتنا لذلك".

وتابع: "القفزة الكبيرة التي حققناها في مجال الديمقراطية والتنمية خلال الـ19 عاماً الماضية، قصة نجاح سيخلّدها التاريخ، وبعد الآن يتعيّن علينا التركيز على الثقافة والفن ومجال التعليم الذي يضمن انتقالهما من جيل لآخر، وهذا ما نفعله".