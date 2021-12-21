سياسة
2 دقيقة قراءة
تركيا الثانية عالمياً في تصدير المسلسلات لنحو 150 دولة
مباشرة بعد الولايات المتحدة الأمريكية، باتت تركيا تحتل المرتبة الثانية عالمياً في تصدير المسلسلات التليفزيونية، لتصل إلى نحو 150 دولة في العالم، حسب تصريح للرئيس التركي.
تركيا الثانية عالمياً في تصدير المسلسلات لنحو 150 دولة
لفت الرئيس التركي إلى أن المسلسلات التي تروي تاريخ تركيا وتُنتَج فيها، تُصدّر إلى نحو 150 دولة في العالم / AA
21 ديسمبر 2021

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الثلاثاء، إن بلاده باتت في المرتبة الثانية عالمياً في تصدير المسلسلات التليفزيونية بعد الولايات المتحدة.

جاء ذلك في كلمة خلال مشاركته في مراسم توزيع جوائز الرئاسة في مجال الثقافة والفن، في المجمع الرئاسي بأنقرة.

وأوضح أنّ المسلسلات التركية دخلت منازل مليارات من الناس في أنحاء العالم.

ولفت إلى أن المسلسلات التي تروي تاريخ تركيا وتُنتَج فيها، تُصدّر إلى نحو 150 دولة في العالم.

كما نوّه بوجود العديد من المواطنين الأتراك الناجحين الذين يمثّلون تركيا في مجالات فنية وثقافية مختلفة، في أرجاء العالم.

وأضاف الرئيس أردوغان: "إذا كنّا نرغب في الارتقاء بحضارتنا مجدداً، يتعيّن علينا تكثيف جهودنا وقدراتنا في مجال الثقافة والفن أولاً، وتخصيص المزيد من وقتنا لذلك".

وتابع: "القفزة الكبيرة التي حققناها في مجال الديمقراطية والتنمية خلال الـ19 عاماً الماضية، قصة نجاح سيخلّدها التاريخ، وبعد الآن يتعيّن علينا التركيز على الثقافة والفن ومجال التعليم الذي يضمن انتقالهما من جيل لآخر، وهذا ما نفعله".

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us