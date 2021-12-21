سياسة
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إيران تلوّح بالاحتجاج ضدّ السعودية بعد وفاة سفيرها لدى الحوثيين.. ما القصة؟
توعّد وزير الخارجية الإيراني بتقديم احتجاج رسمي ضدّ السعودية بسبب تأخرها باتخاذ قرار السماح بنقل السفير الإيراني لدى الحوثيين، حسن إيرلو، إلى إيران لتلقي العلاج بعد إصابته بفيروس كورونا ووفاته لاحقاً.
إيران تلوّح بالاحتجاج ضدّ السعودية بعد وفاة سفيرها لدى الحوثيين.. ما القصة؟
حسين أمير عبد اللهيان: إيران ستتقدم باحتجاج رسمي ضدّ السعودية بسبب تأخرها باتخاذ قرار السماح بنقل السفير / AFP
21 ديسمبر 2021

قال وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، إن إيران ستتقدم باحتجاج رسمي ضدّ السعودية بسبب تأخرها باتخاذ قرار السماح بنقل السفير الإيراني لدى الحوثيين، حسن إيرلو، إلى إيران لتلقي العلاج بعد إصابته بفيروس كورونا ووفاته لاحقاً، وفق ما نقلته وكالة أنباء فارس شبه الرسمية الإيرانية، الثلاثاء.

وقال عبد اللهيان في تصريحات صحفية خلال تشييع إيرلو: "بخصوص ما حدث للسفير إيرلو، تابعنا لبضعة أيام الحصول على تصريح عبر دولة ثالثة لإرسال طائرة من إيران أو دولة أخرى لنقله فوراً إلى مستشفى مجهّز تجهيزاً جيداً في إيران، لكن للأسف، الجانب السعودي اتخذ قراره متأخراً وتلكّأت بعض الأجهزة التنفيذية السعودية في هذا المجال"، حسب قوله.

وأضاف وزير الخارجية الإيراني: "سنعلن احتجاجنا رسمياً وفق المعاهدات والمواثيق الدولية، وفي نفس الوقت نتمنى أن يتمكّن اليمن من الخروج من هذه الحرب والحصار الإنساني القاسي عبر حلٍ سياسي في أسرع وقت"، حسب تعبيره.

وتابع قائلاً: "خلال عامين في اليمن، حاول دبلوماسيونا وسفيرنا البارز، الفقيد إيرلو، التركيز على الحل السياسي في اليمن ليكون محوراً للتطورات الدبلوماسية، ويتمكّن من هذا الطريق الإسهام في إنهاء الحرب في اليمن وإعادة الاستقرار والأمن والسلام لهذا البلد".

وكان إيرلو قد توفي نتيجة مضاعفات إصابته بفيروس كورونا وقد نُقل إلى إيران على متن طائرة عراقية بتنسيق مع السعودية لتلقي العلاج، حيث تُوفي.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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