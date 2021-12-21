نشرت المديرية العامة للأمن الوطني في المغرب، الاثنين، محصلة سنوية (حصيلة 2021) تطرقت إلى معدلات الجرائم ونسب القبض على مرتكبيها خلال عام 2021، حسب ما نقلته وكالة المغرب العربي للأنباء.

وقالت المديرية إن عناصر إنفاذ النظام في المملكة عالجت خلال السنة مليوناً و153 ألفاً و741 قضية، أسفرت عن ضبط وتقديم، أمام مختلف النيابات العامة.

وقالت إنّ معدلات الجريمة العنيفة مستمرة في التراجع سنة تلو أخرى، إذ لم تتجاوز هذا العام 4٪، مع تسجيل ومعالجة 45 ألفاً و829 قضية من هذا النوع.

وسجلت في المغرب 82 ألفاً و950 قضية تتعلق بحيازة المخدرات والإتجار غير المشروع بها، فيما لوحظ ارتفاع كميات الكوكايين المضبوطة، إذ ارتفعت إلى 433 كيلوغراماً بعدما كانت 132 كيلوغراماً العام الماضي.

وتمكنت العناصر الأمنية المغربية من القبض على 38 شخصاً يشتبه في تورطهم في قضايا الإرهاب، وتفكيك 150 شبكة إجرامية تنشط في تنظيم الهجرة غير المشروعة.

وتراجعت مؤشرات جرائم الاحتيال الإلكتروني بنحو 5٪ مقارنة بالعالم الماضي، بينما سجلت زيادة في جرائم الابتزاز الجنسي عبر الإنترنت قدرها 12٪.

وقالت المديرية إنها تابعت كافة أنواع التزوير والتلاعب في الوثائق والشواهد الصحية المتعلقة بفيروس كورونا، وسجلت 203 قضية من هذا النوع.