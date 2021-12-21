سياسة
2 دقيقة قراءة
ما أبرز المعطيات التي حملها تقرير الجريمة في المغرب خلال عام 2021؟
أصدرت المديرية العامة للأمن الوطني في المغرب، الاثنين، محصلة سنوية (حصيلة 2021) تطرّقت إلى معدلات الجرائم ونسب القبض على مرتكبيها خلال عام 2021.
ما أبرز المعطيات التي حملها تقرير الجريمة في المغرب خلال عام 2021؟
قالت المديرية إن عناصر إنفاذ النظام في المملكة عالجت خلال السنة مليوناً و153 ألفاً و741 قضية
21 ديسمبر 2021

نشرت المديرية العامة للأمن الوطني في المغرب، الاثنين، محصلة سنوية (حصيلة 2021) تطرقت إلى معدلات الجرائم ونسب القبض على مرتكبيها خلال عام 2021، حسب ما نقلته وكالة المغرب العربي للأنباء.

وقالت المديرية إن عناصر إنفاذ النظام في المملكة عالجت خلال السنة مليوناً و153 ألفاً و741 قضية، أسفرت عن ضبط وتقديم، أمام مختلف النيابات العامة.

وقالت إنّ معدلات الجريمة العنيفة مستمرة في التراجع سنة تلو أخرى، إذ لم تتجاوز هذا العام 4٪، مع تسجيل ومعالجة 45 ألفاً و829 قضية من هذا النوع.

وسجلت في المغرب 82 ألفاً و950 قضية تتعلق بحيازة المخدرات والإتجار غير المشروع بها، فيما لوحظ ارتفاع كميات الكوكايين المضبوطة، إذ ارتفعت إلى 433 كيلوغراماً بعدما كانت 132 كيلوغراماً العام الماضي.

وتمكنت العناصر الأمنية المغربية من القبض على 38 شخصاً يشتبه في تورطهم في قضايا الإرهاب، وتفكيك 150 شبكة إجرامية تنشط في تنظيم الهجرة غير المشروعة.

وتراجعت مؤشرات جرائم الاحتيال الإلكتروني بنحو 5٪ مقارنة بالعالم الماضي، بينما سجلت زيادة في جرائم الابتزاز الجنسي عبر الإنترنت قدرها 12٪.

وقالت المديرية إنها تابعت كافة أنواع التزوير والتلاعب في الوثائق والشواهد الصحية المتعلقة بفيروس كورونا، وسجلت 203 قضية من هذا النوع.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us