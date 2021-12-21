سياسة
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أردوغان والمستشار الألماني الجديد يبحثان العلاقات الثنائية وقضايا دولية
هنّأ الرئيس التركي المستشار الألماني الجديد شولتس ببدء مهامه رسمياً خلفاً لأنغيلا ميركل، وبحث معه في اتصال هاتفي الخطوات الرامية لتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين.
أردوغان والمستشار الألماني الجديد يبحثان العلاقات الثنائية وقضايا دولية
أردوغان وشولتس بحثا العلاقات الثنائية وعدداً من المسائل الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك / AA
21 ديسمبر 2021

بحث الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مع المستشار الألماني أولاف شولتس، العلاقات الثنائية وعدداً من المسائل الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك بين البلدين.

جاء ذلك في اتصال هاتفي جرى بينهما، الثلاثاء، بحسب بيان صادر عن رئاسة دائرة الاتصال في الرئاسة التركية.

وأوضح البيان أنّ أردوغان هنّأ شولتس ببدء مهامه رسمياً كمستشار لألمانيا خلفاً لأنغيلا ميركل، وبحث معه الخطوات الرامية لتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين.

وأعرب أردوغان عن ثقته بأن الرؤية الاستراتيجية في العلاقات بين تركيا وألمانيا ستستمرّ الفترة المقبلة، مبيّناً أن التواصل المستمر سيكون له فائدة للجانبين.

كما أكد ضرورة تحسين العلاقات بين تركيا والاتحاد الأوروبي في إطار أجندة إيجابية تقوم على منظور انضمام أنقرة إلى الاتحاد.

في سياق آخر، بحث الرئيس التركي ونظيره الفنزويلي نيكولاس مادورو، العلاقات الثنائية وقضايا إقليمية.

جاء ذلك في اتصال هاتفي بين الرئيسين، الثلاثاء، حسب بيان صادر عن رئاسة دائرة الاتصال في الرئاسة التركية.

وأوضح البيان أن أردوغان ومادورو تناولا العلاقات الثنائية بين تركيا وفنزويلا وقضايا إقليمية.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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