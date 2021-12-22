ذكرت السلطات السعودية أن نحو 3 آلاف مغربي عالقون في المملكة، جراء قرار السلطات المغربية وقف حركة الطيران تزامناً مع ظهور المتحور الجديد أوميكرون.

وكان هؤلاء المغاربة يؤدّون مناسك العمرة على أمل عودة سريعة إلى بلادهم، والآن يواجهون معاناة حقيقية بسبب اضطرارهم إلى البقاء في المملكة وغلاء أسعار الفنادق والمصاريف اليومية.

وتظاهر المعتمرون المغاربة أمام سفارة بلادهم في جدة، مطالبين السلطات بتنظيم رحلات استثنائية وإعادتهم في أسرع وقت ممكن، وفق صحيفة "المساء" المغربية.

ويتخوّف المغاربة من فرض السلطات السعودية غرامات مالية عليهم، بسبب اقتراب موعد نهاية صلاحية التأشيرات الممنوحة لهم دون مغادرة البلاد.