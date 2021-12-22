سياسة
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بعد مناسك العمرة.. 3 آلاف مغربي عالقون في السعودية بسبب وقف الطيران
ما زال نحو 3 آلاف مغربي عالقين في السعودية بعد إكمالهم مناسك العمرة، إذ فوجئوا بقرار السلطات المغربية وقف حركة الطيران إثر ظهور متحور أوميكرون.
بعد مناسك العمرة.. 3 آلاف مغربي عالقون في السعودية بسبب وقف الطيران
تظاهر المعتمرون المغاربة أمام سفارة بلادهم في جدة، مطالبين السلطات بتنظيم رحلات استثنائية وإعادتهم في أسرع وقت ممكن. / AP
22 ديسمبر 2021

ذكرت السلطات السعودية أن نحو 3 آلاف مغربي عالقون في المملكة، جراء قرار السلطات المغربية وقف حركة الطيران تزامناً مع ظهور المتحور الجديد أوميكرون.

وكان هؤلاء المغاربة يؤدّون مناسك العمرة على أمل عودة سريعة إلى بلادهم، والآن يواجهون معاناة حقيقية بسبب اضطرارهم إلى البقاء في المملكة وغلاء أسعار الفنادق والمصاريف اليومية.

وتظاهر المعتمرون المغاربة أمام سفارة بلادهم في جدة، مطالبين السلطات بتنظيم رحلات استثنائية وإعادتهم في أسرع وقت ممكن، وفق صحيفة "المساء" المغربية.

ويتخوّف المغاربة من فرض السلطات السعودية غرامات مالية عليهم، بسبب اقتراب موعد نهاية صلاحية التأشيرات الممنوحة لهم دون مغادرة البلاد.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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