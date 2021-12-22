سياسة
2 دقيقة قراءة
بعد تحطم مروحيته.. وزير من مدغشقر يسبح 12 ساعة إلى بر الأمان
نجا أحد وزراء مدغشقر من حادثة تحطم طائرة هليكوبتر كانت تقلّه وآخرين قبالة الساحل الشمالي الشرقي للجزيرة، بعد أن سبح لمدة 12 ساعة حتى وصل إلى الشاطئ.. تَعرَّف التفاصيل.
بعد تحطم مروحيته.. وزير من مدغشقر يسبح 12 ساعة إلى بر الأمان
مدغشقر / Getty Images
22 ديسمبر 2021

تَمكَّن أحد وزراء جمهورية مدغشقر وشخص آخر من النجاة من حادثة تحطم طائرة هليكوبتر كانت تقلهما وآخرين قبالة الساحل الشمالي الشرقي للجزيرة، بعد أن سبح لمدة 12 ساعة حتى وصل إلى الشاطئ.

وقالت الشرطة وسلطات المواني إن البحث مستمرّ عن راكبين آخرين بعد حادثة يوم الاثنين، فيما لم يتضح على الفور سبب الحادثة.

وقال رئيس هيئة المواني جان إدموند راندريانانتينا، إن وزير الدولة للشرطة سيرغي جيلي، وزميله من ضباط الشرطة، وصلا إلى اليابسة في بلدة ماهامبو الساحلية بشكل منفصل صباح الثلاثاء، بعد أن استطاعا الخروج بأنفسهما من الطائرة.

وفي مقطع فيديو نشره على وسائل التواصل الاجتماعي، بدا جيلي البالغ من العمر 57 عاماً مُنهَكاً وهو مستلقٍ على كرسي.

وقال الجنرال: "وقت موتي لم يحن بعد"، وأضاف أنه يشعر بالبرد لكنه غير مصاب.

وفي محاولة للعثور على أشخاص آخرين كانوا على متن المروحية عاد الوزير لتفقُّد موقع غرق سفينة قبالة الساحل الشمالي الشرقي صباح يوم الاثنين.

وقال قائد الشرطة زافيسامباترا رافوافي الثلاثاء، إن 39 شخصاً على الأقلّ لقوا حتفهم في تلك الكارثة.

وصرّح رافوافي لوكالة الصحافة الفرنسية في وقت سابق بأن جيلي استخدم أحد مقاعد المروحية كأداة تعويم.

وقال: "لقد كان يتمتع دائماً بقدرة كبيرة على التحمل في الرياضة، وقد حافظ على هذا الإيقاع وزيراً، تماماً مثل شاب يبلغ من العمر 30 عاماً... أعصابه فولاذية".

وأصبح جيلي وزيراً في إطار تعديل وزاري أُجريَ في أغسطس/آب بعد أن خدم في الشرطة لمدة ثلاثة عقود.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us