أعلن البنك المركزي العراقي الثلاثاء، دفع كامل التعويضات المالية التي أقرّتها الأمم المتحدة لصالح الكويت بسبب حرب الخليج، البالغة 52.4 مليار دولار.

وقال البنك في بيان إنه "سُدّدت الدفعة الأخيرة المتبقية من تعويضات دولة الكويت، وقيمتها 44 مليون دولار".

وأوضح البيان أنه "بذلك يكون العراق أتمّ سداد كامل مبلغ التعويضات التي أقرّتها لجنة الأمم المتحدة للتعويضات التابعة لمجلس الأمن الدولي، بموجب القرار 687 لعام 1991، بمجموع 52.4 مليار دولار للكويت".

وأضاف أنه "من المؤمل أن يسهم إنهاء دفع التعويضات في إعادة إدماج النظام المصرفي العراقي بالنظام المصرفي العالمي، والإفادة من الوفرة المالية التي ستتحقق".

وفي 1991 تشكلت لجنة أممية للتعويضات، ألزمت بغداد دفع 52.4 مليار دولار للأفراد والشركات والمنظمات الحكومية وغيرها، ممن تكبد خسائر مباشرة ناجمة عن غزو واحتلال الكويت.

وكان العراق توقف عن تسديد المدفوعات في عام 2014 في أثناء الحرب على تنظيم داعش الذي سيطر على ثلث البلاد، لكنه استأنفها عام 2018.

ويدفع العراق مبلغ التعويضات لصندوق أممي أُنشئَ تحت اسم صندوق الأمم المتحدة للتعويضات، ويعتمد العراق في 98 بالمئة من إيراداته السنوية على تصدير النفط.