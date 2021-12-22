وصل معدَّل نمو السكان في الولايات المتحدة الذي يشهد تراجعاً بالأساس، إلى أدنى مستوياته منذ تأسيس البلاد، خلال العام الأول من جائحة كورونا.

وتتعلق أسباب ذلك بالحد من الهجرة بسبب الجائحة، وتأجيل الحمل ووفاة مئات آلاف السكان.

وأظهرت إحصائيات نشرها مكتب الإحصاء الأمريكي زيادة نمو السكان بنسبة 0.1% فقط بإضافة 392,665 شخصاً إلى تعداد السكان الأمريكيين، من يوليو/تموز 2020 حتى يوليو/تموز 2021.

وتُستقى تقديرات التعداد السكاني من حساب عدد المواليد والوفيات ونسب الهجرة في الولايات المتحدة.

وللمرة الأولى تتجاوز الهجرة الدولية الزيادة الطبيعية الناجمة عن زيادة المواليد على الوفيات، إذ بلغت الزيادة الناجمة عن الهجرة الدولية أكثر من 245 ألفاً، فيما توقّفت الزيادة الطبيعية عند حد 148 ألفاً.