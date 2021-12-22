سياسة
2 دقيقة قراءة
الولايات المتحدة تكشف سرقة 100 مليار دولار من أموال المساعدات خلال الجائحة
كشف المنسق الوطني في الخدمة السرية لمكافحة عمليات الاحتيال بالولايات المتحدة، عن سرقة 100 مليار دولار على الأقلّ من أموال برامج الإغاثة المخصصة لمساعدة الشركات والأشخاص الذين فقدوا وظائفهم جرَّاء وباء كورونا، عن طريق عمليات الاحتيال.
الولايات المتحدة تكشف سرقة 100 مليار دولار من أموال المساعدات خلال الجائحة
 اختفى 3% من 3.4 تريليون دولار من أموال المساعدات الحكومية  / AA
22 ديسمبر 2021

كشف المنسق الوطني في الخدمة السرية لمكافحة عمليات الاحتيال بالولايات المتحدة، عن سرقة 100 مليار دولار على الأقلّ من أموال برامج الإغاثة المخصصة لمساعدة الشركات والأشخاص الذين فقدوا وظائفهم جراء الوباء، عن طريق عمليات الاحتيال.

ووفق المنسق الوطني بالخدمة السرية لمكافحة عمليات الاحتيال روي دوتسون، اختفى 3% من 3.4 تريليون دولار من أموال الإغاثة والمساعدات.

كشفت الخدمة السرية في الولايات المتحدة عن سرقة 100 مليار دولار على الأقل من أموال برامج الإغاثة المخصصة لمساعدة الشركات والأشخاص الذين فقدوا وظائفهم بسبب وباء كوفيد-19.

ورجع دوتسون اختفاء هذا المبلغ إلى الاحتيال في إعانات البطالة.

ووفق وزارة العمل الأمريكية، فإن نحو 87 مليار دولار من إعانات البطالة قد تكون دُفعت "بشكل غير صحيح"، ويُعزى جزء كبير منها إلى عمليات احتيال. لكنها أعلنت استعادتها أكثر من 2.3 مليار دولار من تلك الأموال.

وأوضحت الخدمة السرية أن لديها أكثر من 900 تحقيق جنائي نشط في جرائم الاحتيال "الوبائي"، مع وجود قضايا في كل ولاية، مضيفةً أنه اعتُقل 100 شخص حتى الآن على صلة بهذه القضايا.

والأسبوع الماضي قالت وزارة العدل إن شعبة مكافحة الاحتيال التابعة لها رفعت دعاوى قضائية ضدّ أكثر من 150 متهَماً في أكثر من 95 قضية جنائية، وصادرت أكثر من 75 مليون دولار من العائدات النقدية من أموال "برنامج حماية شيك الراتب" التي حُصل عليها عن طريق الاحتيال.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us