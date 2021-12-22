كشف المنسق الوطني في الخدمة السرية لمكافحة عمليات الاحتيال بالولايات المتحدة، عن سرقة 100 مليار دولار على الأقلّ من أموال برامج الإغاثة المخصصة لمساعدة الشركات والأشخاص الذين فقدوا وظائفهم جراء الوباء، عن طريق عمليات الاحتيال.

ووفق المنسق الوطني بالخدمة السرية لمكافحة عمليات الاحتيال روي دوتسون، اختفى 3% من 3.4 تريليون دولار من أموال الإغاثة والمساعدات.

كشفت الخدمة السرية في الولايات المتحدة عن سرقة 100 مليار دولار على الأقل من أموال برامج الإغاثة المخصصة لمساعدة الشركات والأشخاص الذين فقدوا وظائفهم بسبب وباء كوفيد-19.

ورجع دوتسون اختفاء هذا المبلغ إلى الاحتيال في إعانات البطالة.

ووفق وزارة العمل الأمريكية، فإن نحو 87 مليار دولار من إعانات البطالة قد تكون دُفعت "بشكل غير صحيح"، ويُعزى جزء كبير منها إلى عمليات احتيال. لكنها أعلنت استعادتها أكثر من 2.3 مليار دولار من تلك الأموال.

وأوضحت الخدمة السرية أن لديها أكثر من 900 تحقيق جنائي نشط في جرائم الاحتيال "الوبائي"، مع وجود قضايا في كل ولاية، مضيفةً أنه اعتُقل 100 شخص حتى الآن على صلة بهذه القضايا.

والأسبوع الماضي قالت وزارة العدل إن شعبة مكافحة الاحتيال التابعة لها رفعت دعاوى قضائية ضدّ أكثر من 150 متهَماً في أكثر من 95 قضية جنائية، وصادرت أكثر من 75 مليون دولار من العائدات النقدية من أموال "برنامج حماية شيك الراتب" التي حُصل عليها عن طريق الاحتيال.