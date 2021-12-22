سياسة
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وزير الصناعة التركي: أولويتنا ضمان استقرار سعر الصرف
قال وزير الصناعة والتكنولوجيا التركي مصطفى وارانك، خلال مشاركته في قمة جمعية رجال الأعمال والصناعيين المستقلين التركية "موصياد"، إن الأولوية الأساسية لحكومة بلاده هي ضمان استقرار أسعار الصرف.
وزير الصناعة التركي: أولويتنا ضمان استقرار سعر الصرف
وزير الصناعة التركي يؤكد أن أولوية الحكومة ضمان استقرار أسعار الصرف / AA
22 ديسمبر 2021

قال وزير الصناعة والتكنولوجيا التركي مصطفى وارانك، إن الأولوية الأساسية لحكومة بلاده هي ضمان استقرار أسعار الصرف.

جاء ذلك في كلمة أدلى بها وارانك الأربعاء خلال مشاركته في قمة جمعية رجال الأعمال والصناعيين المستقلين التركية "موصياد".

وأوضح الوزير قائلًا: "أولويتنا الأساسية ضمان استقرار أسعار الصرف والمنتجات وزيادة القدرة على التنبؤ الاقتصادي".

وأضاف: "سنوفر مناخاً اقتصادياً يسهّل الوصول إلى التمويل لمن يرغب في الاستثمار".

ومساء الاثنين أعلن الرئيس أردوغان في مؤتمر صحفي، أن بلاده ستطلق أداة مالية جديدة تتيح تحقيق نفس مستوى الأرباح المحتمَلة للمدخرات بالعملات الأجنبية عبر إبقاء الأصول بالليرة.

وأضاف: "سنوفر بديلاً مالياً جديداً لمواطنينا الراغبين في تبديد مخاوفهم الناجمة عن ارتفاع أسعار الصرف".

وإثر هذه التصريحات ارتفعت الليرة التركية مقابل الدولار بنسبة 33.2%، لتبلغ 12.2756 مقابل الدولار. وكان سعر صرف الليرة قُبيل التصريحات 18.3674.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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