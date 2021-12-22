قال وزير الصناعة والتكنولوجيا التركي مصطفى وارانك، إن الأولوية الأساسية لحكومة بلاده هي ضمان استقرار أسعار الصرف.

جاء ذلك في كلمة أدلى بها وارانك الأربعاء خلال مشاركته في قمة جمعية رجال الأعمال والصناعيين المستقلين التركية "موصياد".

وأوضح الوزير قائلًا: "أولويتنا الأساسية ضمان استقرار أسعار الصرف والمنتجات وزيادة القدرة على التنبؤ الاقتصادي".

وأضاف: "سنوفر مناخاً اقتصادياً يسهّل الوصول إلى التمويل لمن يرغب في الاستثمار".

ومساء الاثنين أعلن الرئيس أردوغان في مؤتمر صحفي، أن بلاده ستطلق أداة مالية جديدة تتيح تحقيق نفس مستوى الأرباح المحتمَلة للمدخرات بالعملات الأجنبية عبر إبقاء الأصول بالليرة.

وأضاف: "سنوفر بديلاً مالياً جديداً لمواطنينا الراغبين في تبديد مخاوفهم الناجمة عن ارتفاع أسعار الصرف".

وإثر هذه التصريحات ارتفعت الليرة التركية مقابل الدولار بنسبة 33.2%، لتبلغ 12.2756 مقابل الدولار. وكان سعر صرف الليرة قُبيل التصريحات 18.3674.