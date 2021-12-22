سياسة
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ليبيا.. اقتراح بتأجيل الانتخابات والدبيبة يستأنف مهامّه بالحكومة
أعلنت لجنة متابعة الانتخابات الليبية "استحالة" إجراء الانتخابات في موعدها المقرر الجمعة، فيما عاد رئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة لممارسة مهامه.
ليبيا.. اقتراح بتأجيل الانتخابات والدبيبة يستأنف مهامّه بالحكومة
باشر الدبيبة مهامه مساء الثلاثاء رئيساً للحكومة الليبية بعد توقُّفه من أجل المشاركة في الانتخابات. / AP
22 ديسمبر 2021

أكدت لجنة متابعة الانتخابات الرئاسية والبرلمانية الليبية الأربعاء "استحالة" إقامة الانتخابات الرئاسية في موعدها المقرر الجمعة.

وقال رئيس اللجنة الهادي الصغير في خطاب رسمي موجَّه إلى رئيس مجلس النواب: "استناداً إلى الاجتماعات واللقاءات مع مفوضية الانتخابات والمجلس الأعلى للقضاء وكل الأطراف المعنية، وبعد اطّلاعنا على التقارير الفنية والقضائية والأمنية، نفيدكم باستحالة إجراء الانتخابات بالموعد المقرر، في الرابع والعشرين من ديسمبر/كانون الأول"، فيما لم يقترح الخطاب موعداً آخر.

كان القرار "متوقعاً" لعدم نشر القوائم النهائية للمرشحين، إلى جانب عدم السماح بإطلاق الدعاية الانتخابية، والمشكلات القضائية التي رافقت عملية الطعون.

على جانب آخر أعلن مصدر حكومي ليبي الأربعاء، عودة رئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة لممارسة مهامه، عقب توقفه جراء محاولته الترشح للانتخابات الرئاسية.

وقال المصدر المقرب من الدبيبة مفضلاً عدم نشر اسمه، إن الأخير "باشر مهامه مساء الثلاثاء رئيساً للحكومة الليبية بعد توقفه لأجل المشاركة في الانتخابات"، وفق حديثه لوكالة الأناضول.

وأضاف: "من حق الحكومة قانوناً الاستمرار في أداء مهامها بسبب تأجيل الانتخابات، وعودة الدبيبة إلى عمله لا تخالف اتفاق ملتقى الحوار السياسي".

وفي منتصف نوفمبر/تشرين الثاني 2020، اختُتمت أعمال الجولة الأولى لملتقى الحوار السياسي في تونس، بإعلان 24 ديسمبر/كانون الأول 2021 موعداً لإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية، قبل تأجيلها.

وحدّد الاتفاق مدة عمل السلطة التنفيذية 18 شهراً تبدأ من تاريخ أداء اليمين القانونية.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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