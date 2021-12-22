سياسة
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"ماكدونالدز" اليابان تقلّص كمية البطاطا المقلية في وجباتها.. ما السبب؟
أعلنت سلسلة مطاعم الوجبات السريعة "ماكدونالدز"، تقليص كمية البطاطا المقلية التي تقدمها بفروعها في اليابان لمدة أسبوع.
"ماكدونالدز" اليابان تقلّص كمية البطاطا المقلية في وجباتها.. ما السبب؟
يبدأ العمل بهذا القرار عندما تكون المدارس والشركات على وشك الإغلاق في موسم الأعياد. / AP
22 ديسمبر 2021

أعلنت سلسلة مطاعم الوجبات السريعة "ماكدونالدز" أن فروعها في اليابان ستقلص كمية البطاطا المقلية التي تقدّمها لمدة أسبوع، بسبب الصعوبات اللوجستية الناجمة عن الفيضانات في كندا وجائحة كوفيد-19.

وأعلنت "ماكدونالدز هولدينغز جابان" الثلاثاء، أنّ نحو 2900 مطعم للوجبات السريعة في الأرخبيل سيقدّم كمية صغيرة من البطاطا المقلية لتجنُّب النقص، بدءاً من الجمعة حتى 30 ديسمبر/كانون الأول.

وأوضح بيان للشركة أنّ "تأخيراً في الإمداد حصل بسبب الفيضانات الكبيرة قرب مرفأ فانكوفر بكندا"، وأيضاً بسبب "الخلل في سلاسل التوريد العالمية من جراء جائحة كوفيد".

وأوضحت أنّها اتخذت هذا الإجراء لتتيح للمستهلكين جميعهم شراء البطاطا المقلية، رغم "صعوبة الحفاظ على نسبة إمدادات مستقرة في المكونات الأساسية".

وسيبدأ العمل بهذا القرار عندما تكون المدارس والشركات على وشك الإغلاق في موسم الأعياد.

وسيُطبَّق القرار تحديداً يوم عيد الميلاد الذي يشهد سنوياً طوابير طويلة أمام سلسلة مطاعم الوجبات السريعة "كنتاكي فرايد تشيكن" (KFC)، إذ يربط عدد كبير من اليابانيين الدجاج المقلي بهذا العيد.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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