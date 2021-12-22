قال وزير الصحة الفرنسي أوليفيه فيران الأربعاء إن فرنسا قد تشهد 100 ألف إصابة يومية بكوفيد-19 قريباً ارتفاعا من نحو 70 ألف إصابة حالياً في الوقت الذي تكافح فيه البلاد موجة خامسة من الجائحة.

وقال فيران لقناة BFM TV إن المتحور أوميكرون من فيروس كورونا سيكون المتحور المهيمن في فرنسا في أوائل يناير/ كانون الثاني.

وأشار إلى أنه ليس هناك خطط لفرض قيود جديدة الآن لكن لا يمكن استبعاد أي احتمال إذ تأمل السلطات أن تمكنها زيادة أعداد من تلقوا اللقاحات من احتواء الفيروس.

والثلاثاء قال المتحدث باسم الحكومة الفرنسية، جابرييل أتال للصحفيين، إن "فرنسا ستقر قانوناً يحوّل (الجواز الصحي) اللازم لممارسة بعض المهن والذهاب إلى دور السينما والحانات إلى (جواز تطعيم) خلال النصف الأول من يناير/كانون الثاني المقبل.

وأضاف أتال: "الموجة التي تنتظرنا ستكون عالية"، مضيفاً أن 20% من الإصابات بكوفيد-19 في فرنسا ناجمة عن المتحور أوميكرون الذي ينتشر بسرعة، لا سيما في منطقة باريس.

والهدف الرئيسي من "جواز التطعيم" هو إلغاء خيار شهادة عدم الإصابة بفيروس كورونا من خلال فحص نتيجته سلبية، والذي يعد بديلاً للحصول على اللقاحات.

وعلى النقيض من حكومات أوروبية أخرى، استبعد أتال فرض المزيد من القيود، قائلاً إن البلاد لديها الوسائل اللازمة لمكافحة الموجة القادمة من الإصابات من خلال حملة التطعيم والفحص الجماعي.

وسجلت فرنسا أمس الثلاثاء 210 وفيات في المستشفيات خلال 24 ساعة ليصل إجمالي عدد الوفيات المرتبطة بالفيروس في البلاد إلى 94913 وفاة.