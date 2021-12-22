سياسة
2 دقيقة قراءة
فرنسا قد تشهد 100 ألف إصابة يومية بكوفيد وتعتزم فرض "جواز التطعيم"
فرنسا تقول إنها "قد تشهد 100 ألف إصابة يومية بكوفيد-19"، ارتفاعاً من نحو 70 ألف إصابة حالياً مع انتشار أوميكرون، وسيقر قانون يحول "الجواز الصحي" اللازم لممارسة بعض المهن والذهاب إلى دور السينما والحانات إلى "جواز تطعيم" في يناير/كانون الثاني المقبل.
فرنسا قد تشهد 100 ألف إصابة يومية بكوفيد وتعتزم فرض "جواز التطعيم"
ستقر فرنسا قانونا يحوّل "الجواز الصحي" إلى "جواز تطعيم" في يناير المقبل / AP
22 ديسمبر 2021

قال وزير الصحة الفرنسي أوليفيه فيران الأربعاء إن فرنسا قد تشهد 100 ألف إصابة يومية بكوفيد-19 قريباً ارتفاعا من نحو 70 ألف إصابة حالياً في الوقت الذي تكافح فيه البلاد موجة خامسة من الجائحة.

وقال فيران لقناة BFM TV إن المتحور أوميكرون من فيروس كورونا سيكون المتحور المهيمن في فرنسا في أوائل يناير/ كانون الثاني.

وأشار إلى أنه ليس هناك خطط لفرض قيود جديدة الآن لكن لا يمكن استبعاد أي احتمال إذ تأمل السلطات أن تمكنها زيادة أعداد من تلقوا اللقاحات من احتواء الفيروس.

والثلاثاء قال المتحدث باسم الحكومة الفرنسية، جابرييل أتال للصحفيين، إن "فرنسا ستقر قانوناً يحوّل (الجواز الصحي) اللازم لممارسة بعض المهن والذهاب إلى دور السينما والحانات إلى (جواز تطعيم) خلال النصف الأول من يناير/كانون الثاني المقبل.

وأضاف أتال: "الموجة التي تنتظرنا ستكون عالية"، مضيفاً أن 20% من الإصابات بكوفيد-19 في فرنسا ناجمة عن المتحور أوميكرون الذي ينتشر بسرعة، لا سيما في منطقة باريس.

والهدف الرئيسي من "جواز التطعيم" هو إلغاء خيار شهادة عدم الإصابة بفيروس كورونا من خلال فحص نتيجته سلبية، والذي يعد بديلاً للحصول على اللقاحات.

وعلى النقيض من حكومات أوروبية أخرى، استبعد أتال فرض المزيد من القيود، قائلاً إن البلاد لديها الوسائل اللازمة لمكافحة الموجة القادمة من الإصابات من خلال حملة التطعيم والفحص الجماعي.

وسجلت فرنسا أمس الثلاثاء 210 وفيات في المستشفيات خلال 24 ساعة ليصل إجمالي عدد الوفيات المرتبطة بالفيروس في البلاد إلى 94913 وفاة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us