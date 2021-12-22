سياسة
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تركيا تدخل نادي منتجي اللقاحات.. "توركوفاك" يحصل على رخصة الاستخدام الطارئ
أعلن وزير الصحة التركي فخر الدين قوجة، حصول لقاح "توركوفاك" على رخصة الاستخدام الطارئ، لافتاً إلى استخدامه على نطاق واسع بدءاً من الأسبوع القادم.
تركيا تدخل نادي منتجي اللقاحات.. "توركوفاك" يحصل على رخصة الاستخدام الطارئ
أعرب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، عن سعادته لمشاركة اللقاح مع البشرية جمعاء.  / AA
22 ديسمبر 2021

أعلن وزير الصحة التركي فخر الدين قوجة، الأربعاء، حصول لقاح "توركوفاك" المحلي المضاد لكورونا، على رخصة الاستخدام الطارئ.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي، أوضح فيه أن تركيا ستبدأ استخدام لقاح "توركوفاك" على نطاق واسع بدءاً من الأسبوع القادم.

وقال الوزير التركي: "تركيا أصبحت إحدى الدول الـ9 المنتجة للقاحات المضادة لكورونا".

من جانبه، أعرب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، عن سعادته لمشاركة اللقاح مع البشرية جمعاء.

وأضاف أردوغان: "لقاح توركوفاك الذي وصل إلى مرحلة الإنتاج والاستخدام بعد الحصول على الموافقات اللازمة، هو رمز جهودنا لحماية شعبنا من وباء كورونا".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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