أعلنت مديرية أمن إسطنبول الأربعاء، حبس دبلوماسي أمريكي لتورطه في إصدار جواز سفر مزوّر لمواطن سوري قُبض عليه خلال محاولته السفر من مطار إسطنبول الدولي.

وأفادت مديرية الأمن في بيان، بأنه "في تاريخ 11 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، جرى توقيف السوري (ر.س)، بعدما تبيّن استخدامه جواز سفر شخص آخر، خلال مغادرته مطار إسطنبول".

وكشفت كاميرات المراقبة للأمن التركي، أن المواطن السوري التقى داخل مطار إسطنبول، الدبلوماسي الأمريكي (د.ج.ك) الذي يعمل في قنصلية واشنطن لدى بيروت، وحصل منه على جواز السفر المزور مقابل 10 آلاف دولار.

وعقب اكتمال التحقيقات معهما، نقلت السلطات التركية المشتبه بهما إلى المحكمة التي قضت بدورها تغريم المواطن السوري، وحبس الدبلوماسي الأمريكي.