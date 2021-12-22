سياسة
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البابا فرنسيس: على أوروبا كلها أن تتحمل مسؤولية المهاجرين
أكد البابا فرنسيس أن على جميع الدول الأوروبية أن تشترك في تحمل مسؤولية استقبال المهاجرين ومساعدتهم على الاندماج في مجتمعاتها وحث الدول على أن تفتح "باب القلب".
البابا فرنسيس: على أوروبا كلها أن تتحمل مسؤولية المهاجرين
قال فرنسيس في لقائه الأسبوعي العام إنه استطاع أن يلمس "الإنسانية المجروحة" لدى المهاجرين / Reuters
22 ديسمبر 2021

قال البابا فرنسيس، الأربعاء، إن على جميع الدول الأوروبية أن تشترك في تحمل مسؤولية استقبال المهاجرين ومساعدتهم على الاندماج في مجتمعاتها وحث الدول على أن تفتح "باب القلب".

وقال فرنسيس في لقائه الأسبوعي العام إنه استطاع أن يلمس "الإنسانية المجروحة" لدى المهاجرين خلال رحلته إلى قبرص واليونان في وقت سابق من الشهر الجاري.

وكان البابا قد جعل من الدفاع عن المهاجرين واللاجئين أحد المحاور الرئيسية في فترة رئاسته للكنيسة الكاثوليكية.

وقال: "استطعت أيضاً أن أرى كيف أن قلة من الدول الأوروبية تتحمل العبء الأكبر من عواقب ظاهرة الهجرة في منطقة البحر المتوسط".

وأضاف: "في واقع الأمر هذا يدعو إلى مسؤولية مشتركة من جانب الجميع لا يمكن لأي بلد أن يتقاعس عنها لأنها من مشاكل الإنسانية".

وتدعو الدول الأمامية في مواجهة مشكلة اللاجئين وهي قبرص وإيطاليا واليونان ومالطا منذ مدة إلى مشاركة الدول الأخرى في تحمل المسؤولية عن المهاجرين من شمال إفريقيا.

وقد وصل إلى إيطاليا هذا العام حوالي 54 ألف مهاجر ارتفاعاً من 30 ألفاً العام الماضي.

وقال فرنسيس "أنتم بحاجة فقط إلى فتح باب، باب القلب".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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