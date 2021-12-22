قالت إذاعة محلية في تونس، الأربعاء، إن قوات أمن البلاد أوقفت أحد أخطر عناصر المافيا في إيطاليا، وتجري إجراءات تسليمه إلى القضاء الإيطالي.

ونقل "راديو موزاييك" عبر موقعه الإلكتروني عن مصدر مطلع (لم يسمه)، قوله إن وحدة جرائم الإرهاب وسلامة التراب الوطني، نفذت عملية لتوقيف المواطن الإيطالي، بالعاصمة تونس.

وأضاف المصدر، أن عناصر الوحدة "تمكنت إثر عملية نوعية من الإطاحة بكهل إيطالي الجنسية (لم يذكر اسمه) محل بطاقات جلب قضائية دولية لفائدة القضاء الإيطالي".

وأوضح أن ذلك "لتنفيذ أحكام سجنية من أجل جرائم السطو المسلح والانخراط في شبكات دولية لترويج المخدرات".

ولفت أن المواطن الإيطالي من مواليد عام 1964 بمدينة نابولي (جنوب)، "وهو مصنف لدى السلطات الإيطالية كأحد أخطر عناصر المافيا بالبلاد".

وذكر أن الموقوف "تحصن بالفرار في تونس منذ 2011، حيث تمكن من دخولها بواسطة يخت فاخر".

وتابع: "العنصر الخطير مسجل لدى مصالح الإنتربول بكل دول العالم حيث صدرت في حقه عديد الأحكام القضائية بالسجن ومذكرات اعتقال دولية".

واستطرد: "جرى نصب كمين له بأحد ضواحي العاصمة، إذ إنه سرعان ما يغير عناوين مقرات إقامته ويعتمد أسلوباً حذراً للغاية في تحركاته".

وأفاد بأنه "تتم الآن إجراءات تسليمه إلى القضاء الإيطالي بعد استيفاء الأبحاث معه على الوحدة الوطنية للبحث في جرائم الإرهاب والجرائم الماسة بسلامة التراب الوطني (تابعة لوزارة الداخلية)".

ولم يذكر المصدر تفاصيل أكثر عن عملية التوقيف وتاريخها، فيما لم يصدر تعليق فوري من السلطات التونسية حول الأمر.