صرح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أن بلاده أصبحت تشارك لقاح "توركوفاك" المحلي المضاد لكورونا مع البشرية جمعاء.

وقال في تصريح عقب حصول اللقاح على رخصة الاستخدام الطارئ، الأربعاء: "نشعر بالسعادة لمشاركة توركوفاك مع البشرية جمعاء".

وأضاف: "بعد فترة طويلة من الدراسة والتحضير، أصبح لقاح توركوفاك الخاص بنا والذي وصل إلى مرحلة الإنتاج والاستخدام بعد الحصول على الموافقات اللازمة، رمزاً لجهودنا لحماية أمتنا من الوباء بأكثر الطرق فعالية".

وأعرب أردوغان عن سعادته بالانتقال إلى مرحلة الإنتاج المتسلسل لأول لقاح محلي مضاد لكورونا، مهنئاً جميع من ساهم في تطويره وإنتاجه.

واستطرد: "من الأهمية البالغة أن يتمكن بلدنا من إنتاج اللقاح الذي يعتبر الإجراء الأكثر فاعلية ضد الوباء الذي يجتاح العالم منذ عامين".

وأردف: "كون اللقاح أنتج وجرى تطويره بالكامل بواسطة علمائنا وباحثينا وامتلاكنا لبراءة اختراعه، فهذا له مغزى كبير".

وذكر الرئيس التركي أن لقاح "توركوفاك" سيكون الخيار الثالث للمواطنين بعد "سينوفاك" و"بيونتيك".

ولفت إلى أن هناك مواطنين واجهوا جميع المخاطر من أجل انتظار التطعيم باللقاح المحلي، داعياً إياهم للحصول على لقاح "توركوفاك" من خلال حجز مواعيدهم في أقرب وقت.

وأكد أن تركيا ليست دولة تبخل بلقاحاتها وأدويتها كبعض الدول الأخرى، مضيفاً "لقد أرسلنا خلال الجائحة إمداداتنا الطبية لا سيما الأقنعة إلى 160 دولة و12 منظمة دولية حول العالم. كما أرسلنا بعض اللقاحات التي نتلقاها من أماكن أخرى إلى بلدان صديقة هي بأمس الحاجة إليها".

وتابع: "آمل أن يعود لقاحنا توركوفاك الذي يسعدنا مشاركته مع البشرية جمعاء بالخير والفائدة على بلدنا وأمتنا".

الإنتاج سيبدأ من اليوم

وكان وزير الصحة التركي فخر الدين قوجة، أعلن صباح الأربعاء، حصول لقاح "توركوفاك" المحلي المضاد لكورونا على رخصة الاستخدام الطارئ.

وأعرب قوجة عن بالغ امتنانه بداية في زف هذه البشرى المرتقبة إلى الشعب التركي.

وأشار إلى نجاح العلماء الأتراك في صنع لقاح محلي 100% للمرة الأولى منذ 50 عاما، مبينا أن الإنتاج سيبدأ منذ اليوم.

وأكد قوجة أن تركيا أصبحت إحدى الدول الـ9 المنتجة للقاحات المضادة لكورونا، اعتبارا من اليوم.

ولفت إلى أنه موجود حاليا في أحد مراكز تصنيع اللقاح بولاية شانلي أورفة، مخاطبا الرئيس أردوغان "بناء على تعليماتكم حصلنا على رخصة الاستخدام الطارئ للقاح، وبدء إنتاجه قبيل نهاية العام".