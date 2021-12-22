أكدت الحكومة الأمريكية، الأربعاء، أن نمو اقتصاد الولايات المتحدة تباطأ بشكل حاد في الربع الثالث هذا العام وسط تصاعد الإصابات بفيروس كورونا.

في المقابل، أكدت الحكومة أن النشاط الاقتصادي انتعش منذ ذلك الحين، وهو ما يضع أكبر اقتصاد في العالم في مسار نحو تسجيل أفضل أداء سنوي منذ عام 1984.

وقالت وزارة التجارة إن الناتج المحلي الإجمالي ارتفع بنسبة 2.3٪ على أساس سنوي في قراءتها الثالثة للنمو للأشهر الثلاثة من يوليو/تموز إلى نهاية سبتمبر أيلول.

ويعدّ هذا الرقم أعلى من الوتيرة التي كانت متوقعة الشهر الماضي والبالغة 2.1٪، لكنه ما زال الأبطأ منذ الربع الثاني لعام 2020 عندما عانى الاقتصاد انكماشاً تاريخياً في أعقاب إجراءات صارمة لاحتواء الموجة الأولى من الإصابات بفيروس كورونا.

ونما الاقتصاد الأمريكي بمعدل 6.7٪ في الربع الثاني، فيما كان خبراء اقتصاديون قد توقعوا أن تبقى وتيرة نمو الناتج المحلي الإجمالي للربع الثالث بدون تعديل عند 2.1٪، حسب وكالة رويترز.