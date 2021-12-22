سياسة
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أسيرات فلسطينيات في السجون الإسرائيلية يشرعن في إضراب عن الطعام
ثلاث أسيرات فلسطينيات بدأن في السجون الإسرائيلية، الأربعاء، إضراباً مفتوحاً عن الطعام، احتجاجاً على استمرار انتهاكات إسرائيلية بحق الأسيرات.
أسيرات فلسطينيات في السجون الإسرائيلية يشرعن في إضراب عن الطعام
الأسيرات الفلسطينيات شرعن بالإضراب بسب الانتهاكات الإسرائيلية - صورة توضيحية
22 ديسمبر 2021

شرعت ثلاث أسيرات فلسطينيات في السجون الإسرائيلية، الأربعاء، في إضراب مفتوح عن الطعام، احتجاجاً على استمرار انتهاكات إسرائيلية بحق الأسيرات.

ووفق هيئة شؤون الأسرى، التابعة لمنظمة التحرير الفلسطينية، في بيان، فإن "3 أسيرات شرعن في الإضراب المفتوح عن الطعام احتجاجاً على الهجمة الشرسة التي تعرضن لها في سجن الدامون (شمال) بعد اقتحامه والتنكيل بهن".

والأسيرات هن نورهان عواد، وميسون موسى، وشاتيلا أبو عيادة.

وتطالب الأسيرات بإنهاء عزل الأسيرتين مرح باكير وشروق دويات في سجن "الدامون"، وذلك بعد عملية قمع تعرضن لها في 14ديسمبر/كانون الأول الجاري.

والأحد، اتهمت مؤسسات معنية بشؤون الأسرى إدارة سجن "الدامون" بـ"تنفيذ عمليات تنكيل متتالية بحق الأسيرات الفلسطينيات"، وقالت إنها عزلت الممثلات عنهن، وهن: شروق دويات ومرح باكير ومنى قعدان.

وحسب هيئة شؤون الأسرى، أنهت إدارة السجون عزل الأسيرة منى قعدان، فيما لا تزال تعزل مرح باكير، وشروق دويات.

ويبلغ عدد الأسيرات، حتى نهاية نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، 32 أسيرة يقبعن في سجن "الدامون"، وفق نادي الأسير (غير حكومي).

​​​​​​​وإجمالاً، تعتقل إسرائيل في سجونها 4550 فلسطينياً بينهم حوالي 170 قاصراً ونحو 500 معتقل إداري.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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