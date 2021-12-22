سياسة
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السلطات الصحية الأمريكية تجيز استخدام حبوب فايزر المضادة لكوفيد
أقرت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية الاستخدام الطارئ للأقراص المضادة لكوفيد-19 من مختبرات فايزر، في خطوة مهمة على صعيد مكافحة الوباء.
السلطات الصحية الأمريكية تجيز استخدام حبوب فايزر المضادة لكوفيد
إدارة الغذاء والدواء الأمريكية أجازت الاستخدام الطارئ للأقراص المضادة لكوفيد-19  / Reuters
22 ديسمبر 2021

أجازت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية الأربعاء الاستخدام الطارئ للأقراص المضادة لكوفيد-19 من مختبرات فايزر، في خطوة مهمة على صعيد مكافحة الوباء يمكن أن تسمح لملايين المرضى بالحصول على العلاج.

وقالت المسؤولة في الإدارة المذكورة باتريسيا كافازوني في بيان "توفر هذه الموافقة أداة جديدة لمحاربة كوفيد-19 في مرحلة حرجة من الوباء مع ظهور متحوّرات جديدة".

وتقول "إف دي إيه" إن هذه الحبوب يمكن إعطاؤها للمرضى المعرضين لخطر عال والذين يبلغون 12 عاماً وما فوق.

وهذا العلاج الذي تسوقه فايزر باسم باكسلوفيد، هو عبارة عن حبتين تؤخذان مرتين يومياً لمدة خمسة أيام من تاريخ تشخيص المرض، ولخمسة أيام بعد ظهور الأعراض، وفق "إف دي إيه".

وتساهم هذه الحبوب في خفض حالات الاستشفاء والوفيات لدى المعرضين للخطر بنسبة تناهز تسعين في المئة إذا تناولوها خلال الأيام الأولى بعد ظهور الأعراض وفقاً للتجارب السريرية التي شارك فيها أكثر من 2200 شخص.

ولم تسجل وفيات خلال هذه التجارب. وكان المشاركون غير ملقّحين كما كانوا عرضة لخطر الإصابة بشكل حاد من كوفيد-19.

وأعلنت شركة فايزر أيضاً أن علاجها المضاد للفيروسات هذا سيكون فعالاً ضد المتحورة أوميكرون.

وتعمل مضادات الفيروسات عبر الحد من قدرة الفيروس على التكاثر، وبالتالي إبطاء المرض. وتمثل هذه العلاجات مكملاً رئيسياً للقاحات الوقاية من كوفيد-19، خصوصاً لكونها سهلة الاستخدام ويمكن تناولها ببساطة في المنزل.

وكانت الولايات المتحدة قد طلبت من شركة فايزر في نوفمبر/تشرين الثاني عشرة ملايين من هذه الحبوب مقابل 5,29 مليارات دولار مع تأكيد الرئيس جو بايدن أنها ستوزع مجاناً على المواطنين.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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