سياسة
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مقال مسيء للحجاب في كندا يثير ردود فعل غاضبة
نشرت مجلة "الجمعية الطبية الكندية" مقالاً يسيء إلى الحجاب وهو ما أثار ردود فعل غاضبة بين المسلمين المقيمين في البلاد.
مقال مسيء للحجاب في كندا يثير ردود فعل غاضبة
المقال المسيء للحجاب أثار ردود فعل غاضبة / AA
22 ديسمبر 2021

أثار مقال نشرته مجلة "الجمعية الطبية الكندية" يسيء إلى الحجاب ردود فعل غاضبة بين المسلمين المقيمين في البلاد.

ونشرت المجلة في عددها الأخير مقالاً بقلم الدكتور شريف إميل، زعمت فيه أن الحجاب "أداة للاضطهاد واستغلال الأطفال".

ومع تعرض المقال لرفض واسع من المسلمين في البلاد، نشرت مديرة المجلس الوطني لمسلمي كندا (NCCM) في مقاطعة كيبك، لينا البكر، بياناً بهذا الخصوص.

وطالب البيان الجمعية الطبية الكندية بحذف المقال "المُعادي للإسلام"، وتقديم اعتذار.

وأكد أن الأمر الذي يدعو إلى الدهشة هو كتابة الدكتور إميل، وهو اختصاصي طبي يتحمل المسؤولية، مقالاً يتضمن عبارات مسيئة معادية للإسلام بحق النساء والفتيات المسلمات.

وجاء أيضاً في البيان: "تحيي هذه المقالة التلميحات العنصرية والصور النمطية عن سكان يواجهون في هذا البلد بعضاً من أعنف أشكال الكراهية".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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