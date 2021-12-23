نفى مندوب روسيا الدائم لدى الاتحاد الأوروبي فلاديمير تشيجوف في تصريح إعلامي لصحيفة دي فيلت الألمانية، يوم الخميس 23 ديسمبر/كانون الأول الجاري، نية بلاده التجهيز لغزو عسكري لأوكرانيا، قائلاً: "روسيا لا تخطّط لشنّ هجوم على أي بلد. أستطيع أن أؤكد أنه لا قوات روسية تستعدّ حالياً لغزو أوكرانيا".

وأضاف أن "موسكو تريد دعم المتحدثين بالروسية ومواطنيها المقيمين في دول أخرى، لكنها لم تقُل قط إنها ترغب في استخدام وسائل عسكرية لتحقيق ذلك".

تأتي تصريحات تشيجوف بعد أيام قليلة من تأكيد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين استعداده للرد بحزم على السياسات العدوانية لعدد من العواصم الغربية تجاه موسكو في ما يتعلق بملفّ أوكرانيا.

كانت الولايات المتحدة الأمريكية وعدد من قادة الدول الأعضاء بحلف شمال الأطلسي "ناتو" لوّحَت مؤخراً بفرض أقسى العقوبات السياسية والعقوبات الاقتصادية على موسكو وبنوكها في حال قرّر الكرملين غزو أوكرانيا.