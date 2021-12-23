سياسة
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الترشح لولاية ثانية..  بايدن يبدي حماسة لمواجهة ترمب في رئاسية 2024
عبّر الرئيس الأمريكي جو بايدن خلال مقابلة إعلامية، عن إصراره على الترشح لولاية ثانية، في حال قرر سلفه الجمهوري دونالد ترمب الترشح لرئاسيات عام 2024، معتبراً أن ذلك سيزيد فرص ترشحه.
الترشح لولاية ثانية..  بايدن يبدي حماسة لمواجهة ترمب في رئاسية 2024
بايدن يظهر خلال لقائه الإعلامي مع قناة بي بي سي أمس الأربعاء، حماسة كبيرة في الترشح لولاية ثانية  / Others
23 ديسمبر 2021

أظهر الرئيس الأمريكي جو بايدن خلال لقائه الإعلامي مع قناة بي بي سي أمس الأربعاء، حماسة كبيرة في الترشح لولاية ثانية.

وقال الرئيس الأمريكي البالغ من العمر 79 عاماً: "أنا شخص يحترم القدر كثيراً. إذا كنتُ أتمتّع بالصحّة التي أنعم بها الآن، إذا كنتُ بصحّة جيّدة، فسأترشّح مجدّداً".

وفي معرض جوابه عن مدى إصراره على موقفه في حال اضطُرّ إلى مواجهة الرئيس السابق دونالد ترمب مرة أخرى، قال بايدن: "لمَ لا أترشّح في مواجهة دونالد ترمب إذا كان هو مرشّحاً؟ سيزيد ذلك فرص ترشّحي".

وفي هذا السياق لم يتردد الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترمب، في أي مناسبة أتيحت له، في التعبير عن رفضه الشديد لنتائج الانتخابات السابقة، مروجاً روايته التي لا تستند إلى أي دليل بأن الانتخابات الرئاسيّة التي جرت في نوفمبر/تشرين الثاني 2020 "سُرقت منه".

ومع إعلانه مؤخراً استعداده لتنظيم مؤتمر صحافي يوم 6 يناير/كانون الثاني المقبل، تزامناً مع الذكرى الأولى لهجوم أنصاره على مقرّ الكابيتول، أشار ترمب إلى نيته الترشح لولاية أخرى.

وبالعودة إلى بايدن، فإن تقدمه في السنّ كان رجّح لدى كثيرين أن نائبته كامالا هاريس قد تكون وفقاً لذلك وريثته الطبيعية في الحكم، ولكن تصريحه الإعلامي الأخير بدّد هذه الترجيحات، إذ أكد محللون أنّ هاريس التي لا تتمتّع بشعبيّة كبيرة، قد لا تتمكن من دخول البيت الأبيض مجدّداً، إذا اختار بايدن عدم الترشّح مرّة أخرى.

فهاريس، على الرغم من جذبها الأنظار إليها مؤخراً باعتبارها أول امرأة وأول شخص أسود وآسيوي يتولى منصب نائب الرئيس الأمريكي، فقدت شعبيتها بمجرد تولّيها مسؤوليّة مهمّات حسّاسة تتعلّق خصوصاً بتمكُّن الأقليات من التصويت وأزمة الهجرة على الحدود الجنوبيّة للبلاد.

مصدر:TRT عربي
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