قال الأسطول الخامس الأمريكي الأربعاء، إنّ اثنتين من السفن التابعة له الّتي تنفّذ دوريات ساحلية، صادرت الاثنين شحنة أسلحة غير قانونية من سفينة صيد مجهولة الجنسية خلال عملية التحقّق من العلم في شمال بحر العرب.

وقال الأسطول في بيان إنّ الشحنة تتكوّن من نحو ألف و400 بندقية من طراز "AK-47" و226 ألفاً و600 طلقة ذخيرة.

وأضاف أنّه "قُدّر أنّ منشأ السفينة عديمة الجنسية هو إيران، وأنّها عبرت المياه الدولية عبر طريق يُستخدم عادة لتهريب الأسلحة بشكل غير قانوني إلى الحوثيين في اليمن".

ويُعَد توريد الأسلحة بشكل مباشر أو غير مباشر أو بيعها أو نقلها إلى جماعة الحوثي اليمنية انتهاكاً لقرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة والعقوبات الأمريكية.

وقال الأسطول الأمريكي إنّ أفراد طاقم السفينة الخمسة، الذين قالوا إنّهم يمنيون، سيُعادون إلى اليمن، وأضاف أنّ قوات البحرية الأمريكية أغرقت السفينة بعد نقل الطاقم والشحنة غير القانونية.

وصادر طرّاد الصواريخ الموجَّهة "مونتيري CG-61" عشرات من الصواريخ المتطوِّرة الموجَّهة روسية الصنع المضادة للدبابات، وآلافاً من بنادق "تايب 56" الصينية، ومئات من مدافع "PKM" الرشاشة، وبنادق قنص ومنصات إطلاق قذائف صاروخية من سفينة مجهولة المصدر في أثناء عبورها شمال بحر العرب في مايو/أيار.

ويقاتل تحالف بقيادة السعودية جماعة الحوثي اليمنية المتحالفة مع إيران منذ أوائل عام 2015 بعد أن أطاحت الجماعة بالحكومة المُعترَف بها دولياً من صنعاء.

وبدأت السعودية وإيران، الخصمان الإقليميان، محادثات مباشرة هذا العام في الوقت الذي تحاول فيه القوى العالمية إنقاذ الاتفاق النووي المُبرَم مع إيران وتتعثّر الجهود التي تقودها الأمم المتحدة لإنهاء الحرب في اليمن.