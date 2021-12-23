سياسة
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الليرة التركية تواصل الانتعاش وسط نجاح ملحوظ للخطة الاقتصادية الجديدة
واصلت الليرة التركية صعودها وارتفعت قيمتها بما يزيد عن 10% الخميس، لتضيف إلى مكاسب كبيرة سجّلتها هذا الأسبوع بعد إعلان الرئيس أردوغان لخطة اقتصادية جديدة توفّر بموجبها الحكومة والبنك المركزي ضمانات للمودعين بالعملة المحلية.
الليرة التركية تواصل الانتعاش وسط نجاح ملحوظ للخطة الاقتصادية الجديدة
بحلول الساعة 14:40 بالتوقيت المحلي للعاصمة التركية أنقرة، اليوم الخميس، سجّلت الليرة 10.35 مقابل الدولار / Getty Images
23 ديسمبر 2021

واصلت الليرة التركية صعودها وارتفعت قيمتها بما يزيد عن عشرة بالمئة الخميس، لتضيف إلى مكاسب كبيرة سجّلتها هذا الأسبوع بعدما قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إنّ الحكومة والبنك المركزي سيوفّران ضمانات لبعض الودائع بالعملة المحلية مقابل خسائر الصرف الأجنبي.

وبحلول الساعة 14:40 بالتوقيت المحلي للعاصمة التركية أنقرة، اليوم الخميس، سجّلت الليرة 10.35 مقابل الدولار، مرتفعةً عن مستوى الإغلاق الأربعاء، عند 12.05 لتستقرّ بعد تقلّبات قياسية هذا الأسبوع.

​​​​​​​وقبيل تصريحات الرئيس التركي، بلغ سعر صرف الليرة التركية مقابل الدولار 18.37، وتراجع بعد الخطاب مباشرةً إلى 12.27.

وكان أردوغان قال الاثنين في مؤتمر صحفي عقب ترؤُّسه اجتماعاً للحكومة التركية في المجمّع الرئاسي في العاصمة التركية أنقرة، إنّ "تركيا ستطلق أداة مالية جديدة تتيح تحقيق نفس مستوى الأرباح المحتمَلة للمدخرات بالعملات الأجنبية عبر إبقاء الأصول بالعملة المحلية".

وأضاف: "سنوفّر بديلاً مالياً جديداً لمواطنينا الراغبين في تبديد مخاوفهم الناجمة عن ارتفاع أسعار الصرف".

وتابع: "من الآن فصاعداً لن تبقى حاجة إلى تحويل مواطنينا مدخراتهم من الليرة إلى العملات الأجنبية، خشية ارتفاع أسعار الصرف".

من جهته قال وزير الخزانة والمالية التركي نور الدين نباتي، إنه İفي ظلّ النموذج الاقتصادي التركي تغيّرت أشياء كثيرة في البلاد بشأن أسعار الصرف"، مؤكّداً أنّ ما حدث من تغيرات بعد الإعلان عن ذلك النموذج الجديد، كان عودة للأمور إلى نصابها الطبيعي.

وبعد هذه التصريحات شهدت الليرة التركية انتعاشاً كبيراً ومتصاعداً.

مصدر:TRT عربي
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