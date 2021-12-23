سياسة
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بوتين: رد فعل أمريكا حيال مقترحات روسيا إيجابي ولا نريد حدوث صراع
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يقول إن روسيا تريد تجنب حدوث صراع مع أوكرانيا والغرب، داعياً الولايات المتحدة وحلفاءها إلى رد "فوري" بشأن طلب موسكو الحصول على ضمانات أمنية.
بوتين: رد فعل أمريكا حيال مقترحات روسيا إيجابي ولا نريد حدوث صراع
بوتين يقول إن بلاده تريد تجنب حدوث صراع مع أوكرانيا والغرب / AFP
23 ديسمبر 2021

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الخميس إن روسيا تريد تجنب حدوث صراع مع أوكرانيا والغرب، داعياً الولايات المتحدة وحلفاءها إلى رد "فوري" بشأن طلب موسكو الحصول على ضمانات أمنية.

وقال بوتين في مؤتمره الصحفي السنوي "هذا ليس خيارنا المفضل. لا نرغب في حدوث ذلك".

وأضاف بوتين أن روسيا تلقت رداً إيجابياً بصفة عامة بشأن المقترحات الأمنية التي قدمتها للولايات المتحدة هذا الشهر وأن المفاوضات ستبدأ في بداية السنة القادمة في جنيف.

وقال "آمل أن يمضي الوضع قدماً على هذا النحو".

وتقول المقترحات إنه على الحلف الأطلسي عدم قبول أعضاء جدد في التحالف العسكري وتدعو إلى عدم إنشاء قواعد عسكرية في دول الاتحاد السوفييتي السابق.

وأضاف بوتين في المؤتمر الصحافي "يجب ألا يكون هناك أي توسع لحلف شمال الأطلسي شرقاً".

وتابع: "الكرة في ملعبهم. عليهم إعطاؤنا بعض الأجوبة" لكن "عموماً، نرى رد فعل إيجابياً".

لكن نبرته ارتفعت عندما أشار إلى قيام حلف شمال الأطلسي بما وصفه "بخداع" روسيا بموجات متتالية من التوسع منذ الحرب الباردة، وقال إن موسكو تحتاج إلى رد فوري بهذا الشأن.

وأضاف: "يتعين عليكم منحنا ضمانات وفوراً.. الآن".

ورفضت روسيا اتهامات أوكرانيا أنها تجهز لغزوها في بداية الشهر القادم بعد نشر مئات الآلاف من القوات الروسية على الحدود.

وقالت إنها تحتاج إلى ضمانات من الغرب، من بينها تعهد حلف شمال الأطلسي بعدم القيام بأي نشاط عسكري في شرق أوروبا، وذلك بسبب تهديد أمنها من قبل علاقات أوكرانيا المتنامية مع التحالف الغربي واحتمال نشر أسلحة من قبل الحلف في الأراضي الأوكرانية.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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